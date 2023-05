Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern: Wow-Auftritt von Braut Sophie-Alexandra

Am Samstag läuten in München die Hochzeitsglocken, denn Ludwig Prinz von Bayern gibt seiner Verlobten Sophie-Alexandra Evekink das Ja-Wort. Was wird bei der adeligen Trauung passieren, welche Gäste werden erwartet? Neuigkeiten rund um die Feierlichkeit lesen Sie hier.

Am Samstag findet die große Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink in München statt.

Nur zwei Wochen nach der Krönung von König Charles steht nun die nächste Hochzeitsfeier bei einer royalen Familie an – dieses Mal allerdings in Bayern. Ludwig Prinz von Bayern heiratet am Samstag (20. Mai) in München seine Sophie-Alexandra Evekink.

Zwar wird die Feierlichkeit etwas kleiner ausfallen als bei der britischen Königsfamilie, aber auch das Haus Wittelsbach lässt sich nicht lumpen. Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten rund um die adelige Hochzeit.

Hochzeits-News vom 20.05.2023

+++ Die Braut Sophie-Alexandra Evekink ist in der Kirche eingetroffen +++

9.58 Uhr: Nur wenige Minuten vor Beginn des Gottesdienstes ist die Braut Sophie-Alexandra Evekink in der Theatinerkirche eingetroffen. Die 33-Jährige trägt ein klassisch-weißes Hochzeitskleid mit XXL-Schleppe und wird von ihrem Vater begleitet. Bevor es in die Kirche geht, begrüßt die Braut noch die Trachtler.

+++ Ministerpräsident Markus Söder ist zur Hochzeit von Prinz Ludwig eingetroffen +++

9.48 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Hochzeit von Prinz Ludwig und seiner Sophie. Von der Braut ist bislang noch nichts zu sehen, aber inzwischen ist Ministerpräsident Markus Söder eingetroffen. An seiner Seite strahlt Ehefrau Karin Baumüller-Söder.

Ministerpräsident Markus Söder mit Ehefrau Karin Baumüller-Söder. © Rosemarie Vielreicher

+++ Theatinerkirche ist beinahe voll – bald kommt die Braut +++

9.43 Uhr: Wie die AZ von einem Mitarbeiter erfahren hat, ist die Kirche mit den 700 geladenen Gästen beinahe gefüllt. Es folgen rund 150 Personen der Abordnungen von Vereinen und Gebirgsschützen.

+++ Schaulustige versammeln sich vor der Münchner Theatinerkirche +++

9.32 Uhr: Vor knapp einer Stunde war es auf dem Odeonsplatz vor der Theatinerkirche noch ziemlich ruhig, doch immer mehr Schaulustige treffen vor Ort ein. Die Münchner und Münchnerinnen wollen einen Blick auf die Braut Sophie-Alexandra Evekink erhaschen, die bald eintreffen sollte.

Neben den geladenen Gästen versammeln sich auf dem Odeonsplatz auch zahlreiche Schaulustige. © Rosemarie Vielreicher

+++ Promi-Getümmel vor Theatinerkirche: Wer ist zur Hochzeit geladen? +++

9.18 Uhr: Es treffen immer mehr geladene Gäste zur Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern ein. Neben der Wittelsbacher Familie sind bekannte Münchner wie Politiker Florian Post (CSU), Herzchirurg Bruno Reichart mit Frau Elke sowie Filmproduzentin Susanne Porsche mit Partner Werner F. Ebke am Odeonsplatz versammelt.

Geschnattert wird vor dem Eingang Bairisch, Englisch und Holländisch. Was alle Gäste eint: Sie strahlen. Grauer Himmel? Egal! Farbe gibt's in den Outfits zur Genüge.

Die ersten Gäste treffen zur adeligen Hochzeit in München ein. © Rosemarie Vielreicher

+++ Bräutigamvater beinahe abgewiesen: Security erkennt Luitpold von Bayern nicht +++

9.04 Uhr: Allmählich füllt sich die Theatinerkirche mit der Hochzeitsgesellschaft. Dabei kann es schon mal drunter und drüber gehen, wie Luitpold von Bayern erfahren musste. Der Vater des Bräutigams wurde am Eingang nicht erkannt und nach seinem Einlassbändchen gefragt, wie die AZ vor Ort beobachtet hat.

Luitpold Prinz von Bayern ist an der Theatinerkirche angekommen und wurde beim Einlass nicht erkannt. © Rosemarie Vielreicher

+++ Illustre Feiergesellschaft: Hochzeitsgäste treffen ein +++

8.52 Uhr: Nach und nach treffen die ersten Gäste für die Hochzeit von Prinz Ludwig ein. Seit 8.30 Uhr ist die Theatinerkirche daher gesperrt. Es werden unter anderem das Haus Wittelsbach und Ministerpräsident Markus Söder erwartet.

Die ersten Gäste treffen zur Hochzeit in der Theatinerkirche ein. © Rosemarie Vielreicher

+++ Bräutigam Prinz Ludwig von Bayern wartet bereits in der Kirche +++

8.43 Uhr: In der Theatinerkirche dürfte wohl schon hohe Aufregung herrschen, denn in wenigen Stunden beginnt der Gottesdienst für das Brautpaar. Prinz Ludwig von Bayern wartet schon in der Kirche auf seine zukünftige Frau. Wie die AZ vor Ort erfahren hat, hat sich der Bräutigam bereits früh über einen Seiteneingang in die Kirche geschlichen.

+++ Zu Ehren von Prinz Ludwig und Braut: Blaskapelle läuft vor Theatinerkirche auf +++

8.30 Uhr: Am Samstagmorgen hat der Countdown zur adeligen Hochzeit in München begonnen. Um 8.30 Uhr herrscht noch Ruhe vor der Theatinerkirche, Presse und Polizei positionieren sich für die Zeremonie. Inzwischen ist auch eine Blaskapelle eingetroffen, die zu Ehren des Brautpaares Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink spielt.

Eine Blaskapelle spielt zu Ehren des adeligen Brautpaares. © Rosemarie Vielreicher

Hochzeits-News vom 19.05.2023

+++ Sophie-Alexandra Evekink fürchtet sich vor traditionellem Brauch +++

Auf einer Hochzeit, besonders im deutschen Hochadel, werden auch traditionelle Bräuche gefeiert. Ludwig Prinz von Bayern erklärt dazu im Gespräch mit der " ": "Es ist eine bayerische Hochzeit mit internationalen Elementen." Doch auf eine bestimmte Tradition könnte der Bräutigam wohl verzichten. "Ich hoffe schwer, dass es keine Brautentführung gibt, denn unser Zeitplan ist sehr eng."

Das läge wohl auch im Interesse der Braut. "Ludwigs Vater, Prinz Luitpold von Bayern, hat mir ziemlich haarsträubende Geschichten über diesen Brauch erzählt. Da könnte man ja beinahe Angst bekommen", sagt Sophie-Alexandra Evekink. Bei einer Brautentführung wird, wie es die Bezeichnung schon vorgibt, die Braut von Freunden während der Feierlichkeit entführt. Der Bräutigam muss seine Frau dann wiederfinden. Ob auch das Haus Wittelsbach auf diese Tradition setzt, wird man am kommenden Samstag sehen.

Hochzeits-News vom 18.05.2023

+++ Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink sind bereits verheiratet +++

Am Samstag (20. Mai) feiert das Haus Wittelsbach in der Münchner Theatinerkirche die große Trauung von Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink. Doch das Paar ist längst verheiratet. "Es war eine kleine Feier in Tracht, nur mit den Eltern der beiden", sagt die Herzogliche Verwaltung gegenüber "Münchner Merkur". Auf dem Schloss Kaltenberg soll der Bürgermeister von Geltendorf das adelige Paar vermählt haben.

Hochzeits-News vom 17.05.2023

+++ Haus Wittelsbach will bei der Feier sparen +++

Eine Hochzeit kann unter gewissen Umständen sehr teuer werden – vor allem, wenn man zum deutschen Hochadel gehört. Das Brautpaar betont allerdings, dass es "nicht protzig" werden wird. "Es gibt keine Gänsestopfleber oder Beluga-Kaviar. Wir wollen zeigen, dass man auch aus einfachsten Zutaten ein hervorragendes Hochzeitsessen erschaffen kann", sagt Ludwig von Bayern im Gespräch mit der " ". Seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink fügt hinzu: "Als weiteres Element ist uns wichtig, dass wir uns keine Geschenke wünschen, sondern Spenden."

+++ Das ist der Zeitplan für die Hochzeit von Prinz Ludwig +++

Am Samstag wird zwar nicht so pompös gefeiert wie vor etwa zwei Wochen in London, aber auch das Haus Wittelsbach hat einen Ablauf zur Trauung vorgegeben. Ab 8.30 Uhr werden die ersten Gäste in der Münchner Theatinerkirche empfangen, der Gottesdienst startet dann um 10 Uhr. Mittags wird in großer Runde, abgeschottet von der Öffentlichkeit, im Schloss Nymphenburg gemeinsam gefeiert. Mehr zum Zeitplan der Hochzeit von Prinz Ludwig lesen Sie hier.

+++ Hochzeit von Prinz Ludwig erhitzt Gemüter in München +++

Aufgrund der Feierlichkeiten sollte das Schloss Nymphenburg und der Schlosspark am Samstag komplett geschlossen bleiben. Doch das hatte im Vorfeld einige Münchner verärgert, wie etwa Michael Geyer. Er ist Mitglied beim Münchner Bund für Geistesfreiheit und wollte an diesem Tag eigentlich den Park besuchen. "Dort Hochzeit zu feiern ist völlig legitim. Sollte der Ministerpräsident dabei sein, habe ich auch Verständnis für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Dass aber der gesamte Park abgesperrt wird und dafür null Komma null, null Euro verlangt werden, da fühlen wir uns als Staatsbürger Bayerns auf die Füße getreten", sagte Geyer zur AZ.

Das Schloss Nymphenburg bleibt aufgrund der adeligen Hochzeit für Besucher gesperrt. © Sven Hoppe/dpa

Inzwischen hat sich die Lage wieder entspannt. Am Dienstag teilte die Verwaltung des Herzogs von Bayern mit: "Der Schlosspark Nymphenburg wird nicht komplett gesperrt. Der hintere Teil des Schlossparks ist der Öffentlichkeit zugänglich."