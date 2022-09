Hilaria und Alec Baldwin begrüßen ihr siebtes Kind

Alec Baldwin und seine Frau Hilaria sind zum siebten Mal gemeinsame Eltern geworden. Wie die Yogalehrerin auf Instagram bekannt gab, erblickte ihre Tochter Ilaria bereits am vergangenen Donnerstag das Licht der Welt.

Erneuter Nachwuchs für Hilaria (38) und Alec Baldwin (64)! , brachte sie bereits am Donnerstag die kleine Ilaria Catalina Irena zur Welt. In dem Post verriet die Frau des Hollywood-Stars außerdem, dass das kleine Mädchen mit einem Gewicht von etwas mehr als drei Kilogramm das Licht der Welt erblickte. "Sie ist da! Wir sind so aufgeregt, euch unseren kleinen, wahr gewordenen Traum vorzustellen", schrieb Hilaria zu einem kurzen Video aus dem Kreißsaal.

Darin zu sehen: Die überglückliche Mutter mit dem frisch geborenen Baby auf ihrer Brust. Garniert wurde der Clip mit einigen Fotos der Familie, darunter auch Alec Baldwin und die weiteren Kinder, wie sie das neue Mitglied in ihrem Haus willkommen heißen. "Sie und ich sind beide gesund. Viel Liebe euch allen", schreibt Baldwin weiter in ihrem Post.

Alec Baldwin nun Achtfach-Vater

Alec Baldwin und seine Frau sind bereits Eltern von Carmen (8), Rafael (7), Leonardo (5), Romeo (4) und Eduardo (1). Ihr jüngstes gemeinsames Kind Lucia (ebenfalls 1) kam per Leihmutterschaft zur Welt. Im Juni 2022 gab Hilaria bekannt, mit Baby Nummer sieben schwanger zu sein und teilte zu diesem Zweck ein Ultraschallbild mit ihren Followern.

Aus seiner Ehe mit Kollegin Kim Basinger (68) hat Alec Baldwin darüber hinaus noch die Tochter Ireland Baldwin (26). 2002 ließen sich Basinger und Baldwin jedoch scheiden. 2012 heiratete er dann die Yogalehrerin Hilaria Thomas, etwas mehr als ein Jahr später kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt.