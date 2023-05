Hilaria Baldwin: Ganze Familie freut sich über Irelands Baby

Hilaria Baldwin freut sich über neuen Familienzuwachs. "Wir lieben euch so sehr", schreibt sie an die älteste Tochter ihres Mannes Alec und deren Partner gerichtet. Ireland Baldwin hat gerade ein Mädchen zur Welt gebracht.

Alec Baldwin mit seiner Ehefrau Hilaria und Tochter Ireland (v.l.) in New York.

Ireland Baldwin (27) ist erstmals Mutter geworden und hat damit ihren Vater, den Schauspieler Alec Baldwin (65), zum Großvater gemacht. Dessen Ehefrau Hilaria (39), die mit dem Star sieben Kinder hat, freute sich sichtlich über das neue Familienmitglied.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir sind begeistert, wir sind einfach so begeistert", im Rahmen eines Events in New York. Zu einem Bild des Baldwin-Clans : "All diese Tantchen, Onkel und wir Großeltern sind so begeistert, dass Holland da ist!!! Glückwünsche an die Mama und den Papa, Ireland und André. Wir lieben euch so sehr."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ireland Baldwin stellt ihre Tochter Holland vor

Ireland, die älteste Tochter Baldwins, stammt aus dessen vorangegangener Ehe mit Kim Basinger (69). Die Geburt ihres Kindes . Zu einem gemeinsamen Bild mit dem Baby und ihrem Partner André Allen Anjos (38) verriet sie, dass der Name ihrer Tochter Holland ist. Schon Anfang des Jahres hatte sie in einem Podcast erklärt: "Wir geben ihr den Namen Holland. Ich bin Ireland, also ein anderes Land, weil wir das einheitlich halten wollten."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Oma Basinger hatte vor wenigen Tagen , der zahlreiche Kinderbilder ihrer Tochter Irleand zeigt. "Das war mein Baby... und sie wird bald ihres haben", hatte die Schauspielerin geschrieben. Opa Alec : "Mein erstes Baby hat sein erstes Baby bekommen. Viel liebe an euch Drei!"