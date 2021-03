Henrik Stoltenberg: Warum ist er berühmt und hat er eine Freundin?

Bei der Trash-Show "Promis unter Palmen" will Henrik Stoltenberg dieses Jahr sein Glück versuchen. Woher kennt man den Reality-TV-VIP eigentlich? Hat er eine Freundin? Warum ist er Politiker-Enkel? Was weiß man über seine Familie?

Henrik Stoltenberg hat es geschafft, mit kleinen Auftritten im Reality-TV ein Ticket für "Promis unter Palmen" 2021 zu ergattern. Trotzdem dürften sich einige Zuschauer vorab fragen, wer er eigentlich ist.

Mit "Love Island" wurde Henrik Stoltenberg bekannt

Das erste Mal trat Henrik Stoltenberg 2020 in der Dating-Show "Love Island" im Trash-TV auf. Für seine Macho-Sprüche sorgte er für einige Lacher und bekam auf Twitter viele hämische Kommentare. Mit Kandidatin Sandra Janina landete er auf dem dritten Platz.

Aus der Beziehung der beiden wurde allerdings nichts, denn Sandra servierte ihn via Instagram öffentlich ab. "Das mit Henrik und mir hat sich erledigt für mich. Ich hätte es ihm gerne persönlich gesagt oder zumindest am Telefon. Aber er ist zu beschäftigt mit anderen", erklärte die "Love Island"-Kandidatin damals in ihrer Instagram-Story.

Trennungsstreit zwischen Henrik Stoltenberg und Ex Sandra

Ob sich Henrik Stoltenberg von dieser öffentlichen Abfuhr gekränkt fühlte? Als Reaktion darauf postete er ein Clip, in welchem er seine ehemalige Flamme nachäffte und veräppelte. Die Aktion kam bei den Fans allerdings nicht gut an. Der Reality-Star soll sogar mehrere Tausend Follower verloren haben.

Wenig später entschuldigte er sich reumütig für das Video. "Sandra, ich entschuldige mich hiermit bei dir. Ich versichere dir, dass keiner der Anwesenden dich mobben wollte oder sonstiges", erklärte er in einer Instagram-Story.

Hat Henrik Stoltenberg eine neue Freundin?

Obwohl aus der Beziehung mit Sandra Janina nichts geworden ist, ist Henrik Stoltenberg trotzdem kein Single. Seine Freundin ist Paulina Ljubas. Die 23-Jährige ist keine Unbekannte, Fans kennen sie aus der Reality-Doku-Soap "Köln 50667".

Paulina hatte auch einen Auftritt in Hendriks Clip über seine Ex Sandra. Das soll zu ihrer Kündigung bei "Köln 50667" geführt haben.

Was hält die Familie von Henrik Stoltenberg von seiner TV-Karriere?

Während seiner Teilnahme an "Love Island" machte sich Henrik Stoltenberg Sorge, dass seine Familie den TV-Auftritt nicht gut finden würde. In einem Interview mit erklärte er: "Letzten Endes habe ich es mir viel schlimmer vorgestellt, als es war. Meine Familie ist die beste, die man sich vorstellen kann. Die stehen immer hinter mir, egal was ich für 'schlonzige' Aktionen bringe."

Berühmter Opa: Henrik Stoltenbergs Großvater war ein bekannter Politiker

Der Reality-Star hatte vor seiner TV-Karriere tatsächlich einen Ruf zu verlieren. Sein Großvater war der 2001 verstorbene CDU-Politiker Gerhard Stoltenberg, der unter anderem als Forschungs-, Finanz- und Verteidigungsminister der Bundesregierung sowie als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein tätig war.

Rauswurf bei "Promis unter Palmen" 2021: Henrik Stoltenberg zofft sich mit Melanie Müller

Der Auftritt von Henrik Stoltenberg bei "Promis unter Palmen" 2021 soll nicht lange dauern. Wie ein Produktionsmitarbeiter vor Ausstrahlung der Sendung berichtete, sei der Politiker-Enkel aus der Show geworfen worden. Es habe offenbar handfeste Streitigkeiten mit Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller gegeben. Der Sender hat den Rauswurf bislang aber nicht bestätigt.

Influencer auf Instagram: Das macht Henrik Stoltenberg heute

Vor seiner TV-Karriere studierte Henrik Fitness-Ökonomie und arbeitete als Fitness-Coach. Mittlerweile ist er aber in den sozialen Medien erfolgreich, hat auf Instagram 117.000 Fans und postet fleißig Werbung für diverse Produkte.

Über einen Online-Shop verkauft er auch zahlreiche Merchandise-Artikel. Fans können unter anderem T-Shirts, Kopfkissenbezüge und Tassen erwerben, die mit seinen Sprüchen bedruckt sind. Ob er davon sein Lebensunterhalt bestreiten kann oder weiterhin studiert und als Fitness-Coach arbeitet, ist nicht bekannt.