Helene Fischer: Thomas Seitel trägt verdächtigen goldenen Ring

Helene Fischer strahlt wie Thomas Seitels Schmuckstück am rechten Ringfinger. Eine Tänzerin des Schlager-Superstars hat ein Foto anlässlich ihres Geburtstages gepostet, das die Gerüchteküche weiter brodeln lässt. Seit Monaten gibt es Getuschel über eine Hochzeit von Helene Fischer und Freund Thomas Seitel.

Über ihr Privatleben spricht Helene Fischer (39) kaum noch. Dafür lässt jetzt ihre Tänzerin ein Foto sprechen, das Fans der Sängerin entzückt. Michelle Renee Derstine steht mit Helene Fischer auf der Tour-Bühne und ist Teil vom "Cirque du Soleil". Wie gut sich die beiden Frauen verstehen – und wie eng das Verhältnis ist – zeigt das neue Bild.

Privates Foto: Bild von Helene Fischer und Thomas Seitel entzückt Fans

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Tänzerin Michelle Renee Derstine einen gemeinsamen Schnappschuss, der einen innigen Moment festhält. Darauf zu sehen ist auch Helene Fischers Partner Thomas Seitel. Er legt liebevoll die rechte Hand auf Helene Fischers Schulter und grinst glücklich in die Kamera. Auffällig: Er trägt einen goldenen Ring. Seit Monaten gibt es Gerüchte über eine Hochzeit von Helene Fischer. Ob sie Thomas Seitel das Jawort gegeben hat, ist offiziell nicht bekannt.

Thomas Seitel hält schützend die Schulter von Helene Fischer – und zeigt einen goldenen Ring © Instagram/Michelle Renee Derstine

Tänzerin von Helene Fischer zeigt Glücks-Moment: Thomas Seitel mit goldenem Ring

"Happy Birthday an diesen wunderschönen Menschen", schreibt die amerikanische "Cirque du Soleil"-Tänzerin zum gemeinsamen Foto, das im Backstage-Bereich ihrer Tour entstanden ist. Helene Fischer feierte am Samstag ihren 39. Geburtstag – und schwieg. Sie selbst möchte keine privaten Neuigkeiten kommentieren. Dafür darf offenbar Michelle Renee Derstine das Glück der Sängerin zeigen. Die Amerikanerin dürfte dies im Vorfeld mit dem Schlager-Superstar abgesprochen haben. Denn: Helenes Einverständnis muss bei privaten Fotos stets eingeholt werden, berichtet "Bild".

Oktoberfest 2023: Kommt Helene Fischer nach dem Konzert auf die Wiesn?

Noch bis Ende August genießt Helene Fischer ihre Auftrittspause. Am 25. August geht ihre Tournee in Köln weiter. Im September wird Helene Fischer auch mehrere Konzerte in München spielen. Ob auch Zeit für einen Spaziergang auf dem Oktoberfest bleibt? Auf AZ-Anfrage teilte ihr Management mit: "Bisher ist kein Besuch der Wiesn in München geplant."