Helene Fischer leistet sich Fehltritt auf der Bühne: "Muss nochmal anfangen"

Fans von Helene Fischer mussten in den letzten Wochen hoffen und bangen. Die beliebte Weihnachtsshow der Schlager-Queen stand auf der Kippe. Jetzt gibt es endlich Klarheit über die Zukunft der Schlagershow. Bei einem Konzert machte Helene Fischer eine klare Ansage.

Textpatzer bei Helene Fischer. Eigentlich sind die Shows der Schlager-Queen an Perfektion nicht zu überbieten, jetzt vergaß die Sängerin bei einem Konzert allerdings den Text zu einem ihrer Cover-Songs. Die Fans nahmen ihr den Hänger nicht übel – immerhin gab es für die Konzert-Besucher große Neuigkeiten zu hören!

Helene Fischer vergisst ihren Text

Bei einem Konzert in Köln hatte Helene Fischer einen Aussetzer und vergaß ihren Text, wie in einem Video auf TikTok zu sehen ist. Ungewöhnlich, immerhin sind die Auftritte der Sängerin normalerweise kaum an Perfektion zu übertreffen. Ein Fan filmte den sympathischen Moment und teilte ihn über die sozialen Medien.

Die Band stimmt die ersten Takte der Cover-Version von "Regenbogenfarben" an, Helene summt mit – und bricht ab. Ein peinlicher Moment, den der Schlager-Star charmant überspielt. "Ja. Muss nochmal anfangen, jetzt hab' ich nämlich den Text vergessen", lacht sie ins Mikrofon. "Wir spielen doch hier eh alles live", erklärt sie weiter, "ich dreh' nochmal ein bisschen zurück." Eine Konzert-Besucherin teilte den Moment auf TikTok.

Unter dem Video gibt's für den kleinen Fauxpas ganz viel Liebe von den Fans. "Damit weiß man, dass es live ist. [...] Ich liebe sie", kommentiert eine Nutzerin.

Comeback für Helene Fischers Weihnachtsshow!

Den Patzer machte Helene Fischer mit einer großen Neuigkeit wett. Auf dem Kölner Konzert verkündete die Schlager-Queen das Comeback ihrer Weihnachtsshow, wie "Schlager.de" mitteilte. Damit sorgte sie bei den anwesenden Fans für tosenden Applaus. Die beliebte Show musste die letzten Jahre pandemiebedingt ausfallen. Zuletzt war es fraglich, ob die Schlager-Show dieses Jahr stattfinden würde.

Die lange Unsicherheit erklärte die Sängerin wie folgt: "Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig. Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, tanze, singe, all das, was ihr heute auch erleben dürft". Wer bei der weihnachtlichen Fischer-Show mit dem Schlager-Star auf der Bühne stehen wird, ist noch nicht bekannt.