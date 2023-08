Helene Fischer fällt zu Boden: Konzern Lidl erklärt neues Sturz-Video in der AZ

Bei einem Konzert in Hannover verletzte sich Helene Fischer am Trapez und musste ihren Auftritt vorzeitig abbrechen. Discounter Lidl hat jetzt ein neues Werbe-Video veröffentlicht, in dem Helene Fischer auf den eigenen Unfall anspielen könnte. Das vermuten jedenfalls die Fans. Die AZ hat bei Lidl nachgefragt.

Wie die AZ bereits im März exklusiv berichtete, hat Schlager-Star Helene Fischer einen Werbe-Vertrag mit Lidl abgeschlossen. Der Discounter-Riese aus Baden-Württemberg hat sich zudem Moderatorin Barbara Schöneberger und Comedian Max Giermann geangelt. Jetzt hat Lidl eine neue Kampagne veröffentlicht.

Spielt Helene Fischer in der neuen Lidl-Werbung auf ihren Konzert-Unfall an?

In einem am Montag (7.8.) veröffentlichten Werbe-Video sieht man Helene Fischer, wie sie mit ihrem Tour-Team in einem Lidl-Markt einkauft. Auch Max Giermann ist Teil des Clips. Nachdem dieser ein scheinbar unschlagbares Angebot entdeckt und aufschreit, sind die Tänzerinnen, die Helene Fischer nach einem beeindruckenden Sprung auffangen sollten, abgelenkt.

"Nichts passiert": Helene Fischer mit Sturz in Lidl-Werbung

Die Sängerin landet mit dem Gesicht auf dem Boden – und nicht mehr in den Armen ihres Teams. Mit zerzausten Haaren und sichtlich mitgenommen, sagt Helene Fischer ganz cool: "Nichts passiert." Thematisiert Helene Fischer damit ihren Trapez-Unfall und arbeitet diesen so launig auf? Der AZ erklärt Lidl, dass "der Dreh zum aktuellen Spot bereits Anfang des Jahres" erfolgt sei; also vor dem Trapez-Missgeschick von Helene Fischer.

Helene Fischer musste nach Unfall Konzert abbrechen

Bei einem Konzert in Hannover verletzte sich Helene Fischer im Juni, als sie an einem Trapez hängen blieb. Eine Platzwunde sorgte für ein blutüberströmtes Gesicht. Weil die Blutung nicht zeitig gestoppt werden konnte, muss der Schlager-Superstar das Konzert abbrechen und im Krankenhaus behandelt werden.

Helene Fischer und Lidl Kooperation: Nicht alle Fans überzeugt

Das Sprung-Video ist mittlerweile das zweite Werbe-Video von Helene Fischer für Lidl, das die 39-Jährige beim Einkaufen zeigt. Sowohl Helene-Anhänger und Lidl-Kunden kommentieren die Clips auf Instagram. Die Fan-Reaktionen sind ähnlich. "Das Peinlichste, was ich seit langem gesehen hab" oder auch "Kein Wunder, dass Lidl jetzt so teuer ist" sind in der Kommentarspalte zu lesen. Wie hoch Helene Fischers Gage für den Werbe-Deal gewesen ist, ist offiziell nicht bekannt.

Helene Fischer: Lidl wich den Vorwürfen aus

Und was sagt Lidl zu den Vorwürfen, die den Discounter treffen? Man beteuert: "Helene Fischer passe zu der Marke." Auf Kritik wollte der Konzern öffentlich nicht eingehen.