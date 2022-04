Helen Mirren klärt über den Tod ihres Stiefsohns auf - und appelliert

Helen Mirren und ihr Ehemann Taylor Hackford haben rührende Worte über ihren verstorbenen (Stief-)Sohn Rio geteilt und mit einem Appell verknüpft preisgegeben, woran er verstorben ist.

Hollywood-Star Helen Mirren (76) und Ehemann Taylor Hackford (77) haben über den Tod von Hackfords Sohn und Mirrens Stiefsohn Rio aufgeklärt. Der "The Mandalorian"-Schauspieler und Clubbesitzer war am vergangenen Donnerstag im Alter von 51 Jahren verstorben. Nun gab das Paar bekannt, dass er an den Folgen "eines Aderhautmelanoms, einer sehr aggressiven und seltenen Form von Krebs", verstorben sei.

Gemeinsam mit ihrem Mann appelliert die Schauspielerin aufgrund der Tragödie: "Wir bitten jeden, der das hier liest, sich mindestens einmal im Jahr die Augen testen zu lassen. Das könnte eine geliebte Person vor dieser Art des Krebses bewahren."

Rio hat sie "inspiriert"

Das Wirken von Rio habe beide zutiefst "inspiriert", sein Verlust ihre "Herzen gebrochen", heißt es weiter. "Sein Leben hat uns gezeigt, wie man mit Großzügigkeit und in Gemeinsamkeit lebt. Er hat seinen Lebensweg mit so vielen Menschen geteilt, die nun um ihn trauern. Und gleichzeitig feiern sie ihr Glück, ihn gekannt zu haben."

In "The Mandalorian" war er der Darsteller des Droiden IG-11, der von Taika Waititi (46) gesprochen wurde. In der Serie "Pam & Tommy" spielte er zudem zuletzt einen Manager. Hackford hatte auch kleine Auftritte in Filmen wie "Pretty Woman" oder "Strange Days".