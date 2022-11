Heinz Winkler (†73): Erste Versöhnung, aber Drama bei Trauerfeier?

Die verkrachte Familie des verstorbenen Starkochs nähert sich an. Doch droht ein Drama bei der Trauerfeier.

"Wir trauern tief, um den Menschen, den wir lieben - er ist nicht mehr da", steht auf der Trauerkarte für den so plötzlich verstorbenen Sterne-Star Heinz Winkler (†73).

Wer auf der Trauerkarte für Heinz Winkler vertreten ist

Und weiter: "Seine Stimme, die so vertraut war - sie schweigt nun für immer, aber er ist überall da, wo wir sind und seiner gedenken. 'Ich gehe dem Glück entgegen!', dies war das Lebensmotto von Heinz Winkler. Möge sein Weg ihn dort hinführen und er in Frieden ruhen. Arrivederci!"

Dazu ein Foto von dem gebürtigen Südtiroler, das ihn nachdenklich, aber auf seine Weise verschmitzt und auch irgendwie hoffnungsfroh Richtung Himmel schauen lässt.

Erstaunliche familiäre neue Einheit

Das Überraschende an der Trauerkarte: Alle Familienmitglieder sind vertreten - sowohl seine dritte Ehefrau Daniela, als auch Ehefrau Nummer 1 Evi Winkler und Sohn Alexander (Restaurantleiter in der Residenz), die beide noch in der Nacht von Heinz Winklers Unfall Daniela Hausverbot in der Residenz, dem Sterne-Restaurant ihres Mannes, ausgesprochen hatten. Umso erstaunlicher die familiäre neue Einheit.

Evi Winkler und Sohn Alexander. © Schneider-Press

Beerdigung auf dem Friedhof in Aschau

Jetzt stehen auch Datum und Ort der Trauerfeierlichkeiten für den Spitzenkoch fest. Das Requiem findet am 22. November um 13 Uhr in der Pfarrkirche in Winklers Wahlheimat Aschau statt. Anschließend wird er auf dem Aschauer Friedhof beigesetzt.

Alle Kochkollegen werden von der Familie gebeten, mit Kochjacke zum Abschied zu erscheinen. Danach ist eine Feier für Winkler geplant - natürlich in seiner Residenz.

Hat Daniela noch Hausverbot?

Aber: Sollte Daniela bis dahin noch Hausverbot haben, darf sie an der Trauerfeier für ihren Mann nicht teilnehmen. Nach AZ-Informationen bespricht sich die Winkler-Familie dazu aktuell.