Hat sich Natalie Portman von ihrem Ehemann getrennt?

Seit rund elf Jahren sind Natalie Portman und Benjamin Millepied ein Ehepaar. Jetzt soll ihre Liebesbeziehung in Schutt und Asche liegen. Der angebliche Grund: ein Seitensprung des französischen Ballett-Tänzers mit einer berühmten Klimaaktivistin.

Ist die Ehe von Oscarpreisträgerin Natalie Portman (42) am Ende? , haben sich die Schauspielerin und der Ballett-Tänzer Benjamin Millepied (46) elf Jahre nach der Hochzeit getrennt. Grund für das Liebesaus soll eine Affäre des Franzosen gewesen sein, die Portman herausgefunden habe. Sie hätten zunächst versucht an ihrer Ehe zu arbeiten, jetzt sei jedoch die endgültige Trennung besiegelt worden, heißt es.

Zuletzt machten bereits Anfang August erste Trennungsgerüchte die Runde, als Portman ohne ihren Ehering am Hochzeitstag gesehen wurde. Die ersten Spekulationen um eine außereheliche Affäre von Millepied mit der in Frankreich bekannten Klimaaktivisten Camille Étienne (25) keimten bereits im Juni auf. Damals hieß es jedoch, Portman würde trotz der Untreue ihres Mannes an der Ehe festhalten wollen. Ein Insider sagte damals "Us Weekly", dass es sich um eine "kurze und dumme Liaison" gehandelt habe, die Millepied nichts bedeutet habe. Dennoch habe der Seitensprung Portman "gedemütigt".

Natalie Portman und Benjamin Millepied haben zwei gemeinsame Kinder

Sie habe sich jedoch bereit erklärt, das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen, damit ihre Kinder "nicht in einem zerrütteten Zuhause aufwachsen" müssten. Portman und Millepied sind Eltern von Sohn Aleph (12) und Tochter Amalia (6). Ein weiterer Insider bestätigte dies und fügte hinzu, dass derzeit beide um ihrer Kinder willen die Ehe retten wollen würden. Millepied bereue sein Verhalten.

Portman und Millepied lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Black Swan" kennen und lieben. Die beiden heirateten in einer jüdischen Zeremonie am 4. August 2012. Für die gebürtige Israelin Portman konvertierte der Tänzer zuvor zum Judentum. Einige Jahre verbrachte die Familie in Paris, wo Millepied von 2014 bis 2016 der Direktor des Ballettensembles der Pariser Oper war. Zuletzt hatten sie ihren Lebensmittelpunkt zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kalifornien, gelegt.