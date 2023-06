Hat RTL2 Peter Klein aus der Katzenberger-Sendung geschnitten? Das sagt der Sender

Mit ihrer Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" begeistert die kultige TV-Blondine aktuell wieder zahlreiche Fans. Doch in der neuen Staffel taucht Stiefvater Peter Klein nicht mehr auf, obwohl die ersten Folgen vor der Trennung von Iris Klein aufgezeichnet wurden. Wurde der 56-Jährige etwa rausgeschnitten? Wie ist sein Verhältnis zu Daniela Katzenberger? Die AZ hat bei Sender und Peter Klein nachgefragt.

Im Hause Katzenberger-Cordalis-Klein kehrt einfach keine Ruhe ein. Selten wurde eine Trennung derart öffentlich zelebriert, wie bei Iris und Peter Klein – sogar in der Reality-Show von Daniela Katzenberger wird das Ehe-Aus zum großen Thema. Allerdings kommt der Stiefvater der Reality-TV-Persönlichkeit dabei nicht zu Wort, ist in der Sendung bis auf eine kleine Ausnahme bislang nicht zu sehen. Ob er rausgeschnitten wurde und wie er zu seiner Stieftochter steht – die AZ hat nachgehakt.

Kein Auftritt in Katzenberger-Sendung: Peter Klein ist nicht zu sehen

Der Trennungszoff zwischen Iris Klein und Peter ist noch immer in vollem Gange und wird wohl so schnell kein Ende finden. Wie der 56-Jährige der AZ berichtete, will er momentan die Scheidungspapiere nicht unterschreiben: "Ich lasse mich nicht vergackeiern oder vorführen." Seine Noch-Ehefrau hingegen genießt aktuell ihr neues Liebes-Glück mit ihrem mysteriösen neuen Freund, Mr. T., und lässt sich vom Beauty-Doc ordentlich aufhübschen – Brust-Vergrößerung inklusive. Stieftochter Daniela Katzenberger scheint ebenfalls mit Peter Klein gebrochen zu haben, denn in der neuen Staffel ihrer Doku-Soap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" taucht "Papa Peter", wie sie in bis vor kurzem noch liebevoll nannte, nicht auf.

Hat Daniela Katzenberger den Ex von Mama Iris Klein aus ihrer Sendung gestrichen?

Dabei wurden die ersten vier Folgen der Sendung, die aktuell auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sind, vor dem Chaos rund um die vermeintliche Affäre von Peter Klein aufgezeichnet. Trotzdem ist der 56-Jährige kaum zu sehen, wird lediglich auf der Geburtstagsfeier von Daniela Katzenberger im Hintergrund gezeigt. Auf AZ-Nachfrage erklärt der Sender RTL2 dazu: "Die 'Daniela Katzenberger' ist eine Doku Soap, also ein Reality-Format, für das es kein Drehbuch gibt. Die Geschichten, die in diesen Sendungen gezeigt werden, sind so vielfältig wie das Leben selbst. Wie in jeder Doku-Soap bei RTL2 kommt auch die Familie Katzenberger/Cordalis frei zu Wort und lassen einen offenen, authentischen Blick auf ihr Familienleben zu." Dass Peter Klein nicht mehr gezeigt wird und auch nicht zu Wort kommt, dürfte ein klares Statement dafür sein, dass er durch den Skandal um ihn und Yvonne Woelke im Leben seiner Stieftochter keine Rolle mehr spielt.

Peter Klein über Daniela Katzenberger: "Es ist etwas traurig"

Wie sieht der Ex von Iris Klein selbst sein Verhältnis zu Daniela Katzenberger? Ist er enttäuscht davon, dass sie und Schwester Jenny Frankhauser sich öffentlich gegen ihn gewendet haben? "Ich war 20 Jahre lang Teil der Familie und habe die Mädels teilweise mit großgezogen. Daher ist es etwas traurig", erklärt er dazu im Gespräch mit der AZ. Die schwierige Situation, in der sich seine Noch-Stieftöchter befinden, könne er allerdings nachvollziehen und sagt: "Ich verstehe, dass man eher zur eigenen Mutter hält. Ich fände es schlimmer, wenn sie sich gegen Iris wenden würden. Ich wünschte mir aber manchmal, dass sie auf die Mama einwirken und sagen: 'Jetzt fahr mal ein bisschen zurück. Das, was du aktuell machst, ist zu viel.' Das wäre ein schönerer Zug als einfach alles laufen zu lassen. Es wirkt halt ein bisschen doof."

Kontakt zwischen Lucas Cordalis und Peter Klein: "Nicht mehr so wie früher"

Die Verbindung zur Familie Katzenberger-Cordalis ist aber nicht vollständig abgerissen, wie Peter Klein betont. Zu Lucas Cordalis, den er im Frühjahr 2023 ins RTL-Dschungelcamp begleitet hatte, bestehe nach wie vor Kontakt. "Erst vor kurzem habe ich ihm eine Nachricht geschickt und er hat mir darauf auch geantwortet", sagt der 56-Jährige zur AZ, fügt aber hinzu: "Es ist aber nicht mehr so wie früher, dass man sich mal spontan auf einen Kaffee trifft."

Durch die Trennung und die darauffolgende Schlammschlacht hat Peter Klein einen großen Teil seiner Familie verloren. Dass sich das Verhältnis in naher Zukunft entspannen könnte, scheint aufgrund der verhärteten Fronten eher unwahrscheinlich. Trotzdem versucht er, damit klarzukommen und erklärt: "Mir geht es gut, aber stellenweise bin ich nicht sehr erfreut über die aktuelle Situation."