"Hart aber fair": Sollte man Schnitzel verbieten, Herr Özdemir?

Zum Start der Grillsaison wurde bei "Hart aber fair" hitzig über Fleisch diskutiert: Sorgt Bio-Fleisch nur für ein gutes Gewissen? Sollten wir alle Vegetarier werden? Unter den Gästen von Moderator Louis Klamroth waren u.a. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und TV-Koch Ralf Zacherl.

Endlich wieder ein Schnitzel im Biergarten, endlich wieder Würstl vom Grill. Im Frühling wird traditionell angegrillt – doch ist es heutzutage überhaupt vertretbar, noch Fleisch zu konsumieren? Bei "Hart aber fair" wurde am Montagabend bei Louis Klamroth im Ersten genau darüber debattiert.

Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt

Tatsächlich ist der Fleischverzehr in Deutschland auf einem Rekordtief. Im vergangenen Jahr haben die Deutschen so wenig Fleisch gegessen wie seit über 30 Jahren nicht. Wird die breite Bevölkerung vegetarisch? Cem Özdemir, Grünen-Politiker und Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, machte gleich zu Beginn der Sendung klar, dass das kein optimales Szenario wäre.

Cem Özdemir: Sollten wir alle Vegetarier werden?

"Wenn alle Vegetarier sind, haben wir auch ein Problem. Dann gibt es keine Kreislaufwirtschaft mehr. Wir brauchen den tierischen Dünger, gerade in einer Zeit, in der der mineralische Dünger teurer geworden ist", so der Grüne bei "Hart aber fair". Özdemir mahnte jedoch an, dass ein geringerer Fleischkonsum nicht nur dem Planeten, sondern auch der eigenen Gesundheit gut tue.

Neuer Gesetzesvorschlag zu Tierhaltung

Zu Gast im Studio von Louis Klamroth waren außerdem der TV-Koch Ralf Zacherl, CDU-Bundestagsabgeordneter und Landwirt Albert Stegemann, Landwirtin Gesa Langenberg und der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Genth. Vor ihnen verteidigte Özdemir seinen neuen Gesetzesvorschlag zu Tierhaltung und Besteuerung von Lebensmitteln.

Schnitzel-Diskussion bei "Hart aber fair"

Moderator Louis Klamroth fragte zu Schnitzel aus dem Supermarkt: "billig, bio oder besser gar nicht?" – woraufhin ein hitziger Schlagabtausch über die Produktionsbedingungen und die verschiedenen Haltungsformen insbesondere in der Schweinezucht entbrannte. Das Problem seitens der Landwirte: Höhere Haltungsformen bedeuten höhere Investitionskosten.

Agrarpolitiker Stegemann: Fleisch wird immer teurer

Die meisten Bauern seien bereit für eine Transformation, benötigten für den landwirtschaftlichen Umbau aber mehr Unterstützung seitens der Politik, so Landwirtin Langenberg. Özedmir will mit einer Anschubfinanzierung helfen, doch auch das stieß auf Kritik. Agrarpolitiker Stegemann fürchtet, dass das Geld insbesondere mit Hinblick auf die Inflation nicht reichen wird.

Werbeverbot für "Zuckerbomben" und fehlende Veganer

Zum Ende der Sendung kam noch das Thema Werbeverbot für bestimmte Lebensmittel auf. Cem Özdemir hat dabei insbesondere Werbung für Kinder im Blick: "In 20 Jahren werden wir auf Werbung für Zuckerbomben draufschauen wie jetzt auf den Marlboro-Man." Kritisiert wurde in den sozialen Medien übrigens, dass in der Sendung keine veganen Stimmen zu Wort kamen.