"Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth patzt bei "Klimaterroristen" – und fliegt nach wenigen Minuten aus TV-Show "Gefragt – Gejagt"

Für "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth war der Besuch bei "Gefragt – Gejagt" in der ARD am Samstagabend schnell vorbei. Er schied gegen die Jägerin aus, auch sein Team verlor gegen die Herausforderin.

Am Samstagabend präsentierte Moderator Alexander Bommes wieder die beliebte Quizsendung "Gefragt – Gejagt" in der ARD – dieses Mal ein Promi-Spezial. Neben Schauspielerin Michaela May und TV-Ikone Lilo Wanders war auch "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth einer der 16 VIP-Kandidaten.

Doch sein Auftritt lief wohl anders als gedacht: Der 33-Jährige wählte gegen die Jägerin die Zockervariante. Doch schon die erste Frage beantwortete Klamroth falsch.

"Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth bei "Gefragt – Gejagt" (ARD)

"Was wurde zum Unwort des Jahres 2022 gekürt?", wollte "Gefragt – Gejagt"-Moderator Bommes von seinem Promi-Kandidaten und der Jägerin wissen. Zur Auswahl standen drei Antwortmöglichkeiten: Klimaterroristen, Sondervermögen und Gratismentalität.

Moderator Louis Klamroth war am Samstagabend bei "Gefragt – Gejagt" zu Gast © NDR/Uwe Ernst

Klamroth setzte auf Antwort B, das Sondervermögen – und lag daneben. Die Jägerin wusste es besser und entschied sich für die Klimaterroristen.

Der Freund von Klimaaktivistin Luisa Neubauer zeigte sich schockiert. "Wie, jetzt ist dann schon Matchball sozusagen? Ich kann jetzt schon rausfliegen?". Alexander Bommes reagierte nüchtern: "Nur wenn du falsch antwortest und sie richtig..."

Klamroths Team verliert Finale gegen Jägerin

Vier weitere Runden übersteht der gebürtige Hamburger, scheitert aber schließlich endgültig bei der Frage, was alle Flaggen der skandinavischen Länder gemeinsam haben. Klamroth entscheidet sich dafür, dass alle die Farbe weiß enthalten – richtig ist aber Antwort B: Auf allen ist das Philippuskreuz zu sehen.

Louis Klamroth spielte im Team von Sänger Chris Harms, Sängerin Jeanette Biedermann und Schauspieler Jan Sosniok © NDR/Uwe Ernst

Damit scheidet Louis Klamroth beim Zocken gegen die Jägerin aus und fliegt nach nur fünf Minuten komplett aus der Show. Das Finale verpasste er somit genau wie Chris Hamm.

Teamkollegin Jeannette Biedermann gewann die Zock-Runde gegen die Jägerin, Jan Sosniok gewann ohne zu zocken. Beide standen schließlich im Finale, verloren jedoch das verspielte Geld und mussten sich der Jägerin in der Endrunde geschlagen geben.