Harry Styles sammelt über sechs Millionen für den guten Zweck

Harry Styles hat mit seiner kürzlich beendeten rekordverdächtigen Welttournee nicht nur den Fans eine Freude gemacht: Der Musiker hat dadurch auch eine beträchtliche Menge an Spenden für den guten Zweck gesammelt.

Harry Styles (29) hat gerade seine rekordverdächtige "Love on Tour" beendet. Über die Einnahmen durch die Konzerte darf sich aber nicht nur der Sänger selbst freuen, sondern auch diverse Charity-Organisationen, wie das Demnach hat der britische Musiker durch die weltweite Konzert-Reihe über 6,5 Millionen US-Dollar (circa sechs Millionen Euro) an Spenden eingenommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Knapp drei Jahre auf Tour unterwegs

Diese Summe komme nun einer Reihe an Non-Profit-Organisationen, wie zum Beispiel Planned Parenthood, Save the Children, Black Minds, Choose Love, the Sydney Zoo und Every Town for Gun Safety, zugute. Um so viel Geld sammeln zu können, hat Harry Styles eine extrem lange und äußerst erfolgreiche Tournee gespielt.

Seit September 2021 war er mit 173 Shows weltweit unterwegs. Über fünf Millionen Menschen seien "People" zufolge in den USA, Großbritannien, Südamerika, Europa, Asien und Australien auf seinen Konzerten gewesen. Allein in New York spielte Harry Styles im Madison Square Garden 20 ausverkaufte Konzerte. Den Abschluss der "Love on Tour" feierte der 29-Jährige am 22. Juli in Reggio Emilia, Italien.