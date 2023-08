Harry Styles bringt erotische Düfte auf den Markt

Sex sells, heißt es so schön. Davon will nun wohl auch Harry Styles profitieren: Der Frauenschwarm soll bald eine Reihe erotischer Parfüms auf den Markt bringen. Dass man damit richtig Geld machen kann, hat er sich bei einem prominenten Beispiel abgeschaut.

Da schlagen sicher viele Frauenherzen höher: Harry Styles (29) will mit seiner Lifestyle-Marke "Pleasing" eine Reihe von erotischen Parfüms auf den Markt bringen. Dafür hat der Sänger mit dem ehemaligen Chefdesigner von Gwyneth Paltrows (50) Marke "Goop" zusammengearbeitet.

"Entzückende Begegnung mit einem Fremden"

Die neuen Düfte sollen an intime Momente in einer Beziehung erinnern und nach "Haut-auf-Haut"-Begegnungen riechen. Die Düfte trügen Namen wie "Closeness" (Nähe) und "Hot" (Heiß), berichtet "Mirror". Die Beschreibung für "Closeness" etwa laute: "ein geflüstertes 'Ja', Haut an Haut gepresst". Das Parfüm "Rivulets" (Bächlein) solle Erinnerungen an "eine entzückende Begegnung mit einem Fremden" hervorrufen.

Er holte den ehemaligen Chefdesigner von Gwyneth Paltrow

Mit seiner Marke "Pleasing" verkauft Styles seit 2021 Beauty-Produkte, Nagellacke und Kleidung. Zu seiner ersten Parfüm-Kollektion hat er sich wohl von Gwyneth Paltrow inspirieren lassen. Die Oscarpreisträgerin verkauft auf ihrem "Goop"-Portal schon länger sexy Produkte wie Vagina-Duftkerzen, erotische Parfüms und Vibratoren. Dass Styles nun einen ähnlichen Schritt geht, dürfte kein Zufall sein: Paltrows ehemaliger Chefdesigner Shaun Kearney arbeitet jetzt als CEO bei "Pleasing". "Man muss nur die Beschreibungen der Düfte lesen, um den Einfluss von Shaun zu erkennen", sagte ein Insider. Zum Einstieg des CEO hatte Styles erklärt: "Seine außergewöhnliche Vision und umfassende Erfahrung werden von unschätzbarem Wert sein."