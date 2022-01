Harald Glööckler früher und heute: Die Veränderung durch Schönheitsoperationen

Krasse Veränderung bei Harald Glööckler: Der Modedesigner hat sich über die Jahre optisch extrem gewandelt - manchen Besuchen beim Schönheits-Doc sei Dank. Was hat er machen lassen und wie sieht er eigentlich ohne Perücke aus? Vor allem das Gesicht hat sich im Früher-Heute-Vergleich extrem verändert.

Harald Glööckler hat sich in den vergangenen 20 Jahren krass verändert.

Geschminkt, operiert, extravagant: Harald Glööckler lebt ganz nach seinem Motto "Pompöös". In der Öffentlichkeit präsentiert er sich nur top gestylt. Wie hat er sich über die Jahre verändert?

Vorher-Nachher-Vergleich: So sah Harald Glööckler vor 20 Jahren aus

Die Veränderungen der letzten 20 Jahre sind beim beliebten Modedesigner kaum zu übersehen. Aber Harald Glööckler steht zu seinen Beauty-Eingriffen und sieht sich selbst als ein "Kunstwerk", das nie altert. So sah er noch 2001 aus:

So sah Harald Glööckler im Jahr 2001 noch aus. © imago/Götz Schleser

Damals scheint der Modedesigner mehr Falten gehabt zu haben als heute. Zum Vergleich, so sieht Harald Glööckler heute aus:

So sieht Harald Glööckler heute aus. © BrauerPhotos / B.Engel

Botox und Beauty-Eingriffe: Was hat Harald Glööckler machen lassen?

Erst im Sommer 2021 erklärte Harald Glööckler, dass er sein Gesicht mit Permanent-Make-up hat aufhübschen lassen. Die Konturen seiner Lippen wurden nachgezeichnet und auch Augenbrauen sowie Lidschatten wurden neu tätowiert. "Ich bin immer geschminkt. Ich stehe morgens auf und sehe so aus", verriet er via Instagram.

Jedoch ist sein Aussehen nicht nur auf Schminke zurückzuführen. Mit seinen Besuchen beim Beauty-Doc geht der Designer ganz offen um. Was hat er alles machen lassen? "Viel weniger als Sie denken, jedenfalls operativ, also mit reinem Schneiden", sagte er im April 2021 gegenüber " ". "Da waren es nur Augenlider und Fettabsaugung. Alles andere ist unterspritzt oder mit Laser gemacht worden." Wie viele Unterspritzungen und andere Eingriffe er vornehmen ließ, weiß er heute allerdings nicht mehr.

Seine erste optische Modifizierung ließ er übrigens bereits mit 18 Jahren vornehmen, wie der heute 56-Jährige weiter erzählte: "Ich hätte mich gern mit sechs Jahren schon operieren lassen, aber da konnte ich noch nicht. Also habe ich mit 18 Jahren angefangen, die Augenbrauen höher setzen zu lassen, indem sie rasiert und weiter oben tätowiert wurden."

Harald Glööckler mit Glatze: Wird er künftig auf künstliche Haarteile verzichten?

Im Juli 2021 zeigte sich Harald Glööckler auch ganz uneitel ohne künstliches Haarteil. "Da waren immer ein paar Stellen, die nicht mehr ganz so voll waren. Und der Haaransatz, wenn man keine 18 mehr ist, geht immer höher", sagte er dazu in einem Clip.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wird sich Harald Glööckler künftig etwa auf seine künstlichen Haarteile verzichten? Über die Jahre sind die extravaganten Frisuren schließlich zum Markenzeichen des Modeschöpfers geworden. "Nun denken viele von euch: Jetzt hat der Glööckler kurze Haare. Die anderen von euch denken: Ich fand aber auch die längeren Haarteile toll. Das eine schließt das andere ja nicht aus", sagte er dazu. Der 56-Jährige will je nach Lust und Laune sein Haupthaar verändern und dann auch wieder auf seine Perücken zurückgreifen.

Neuer Look für Harald Glööckler: Fans sind begeistert

Für den offenen Umgang mit seinen optischen Veränderungen wird Harald Glööckler von seinen Fans gefeiert. Auch der neue Look ohne Haarteil kommt bei vielen Followern sehr gut an. "Sie sehen super gut aus mit den ganz kurzen Haaren", "du bist einfach mega sympathisch und ehrlich" und "ein Paradiesvogel bleibt unser Herr Glööckler immer. Egal ob mit oder ohne Haare" schreiben Fans in den Kommentaren auf Instagram.