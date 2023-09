Halle Berry und Van Hunt turteln auf der Fashion Week in New York

Schauspielerin Halle Berry und ihr Freund, Musiker Van Hunt, zeigen sich Hand in Hand und in aufeinander abgestimmten Outfits bei einer Modenschau in New York.

12. September 2023 - 12:12 Uhr | (ili/spot)

Halle Berry und Van Hunt bei der Spring 2024 Show von Designer Michael Kors am Montag in New York. © imago/ZUMA Wire

Schauspielerin Halle Berry (57) und ihr Lebensgefährte, Singer-Songwriter Van Hunt (53), zeigen ihre Liebe bei der New York Fashion Week. In gedeckten Grau- und Schwarztönen liefen die beiden über den roten Teppich der Frühjahrs-Show des US-amerikanischen Modedesigners Michael Kors (64). Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Ton in Ton auf dem roten Teppich und in der ersten Reihe Berry trug ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid, das in der Taille mit einem breiten Ledergürtel zusammengehalten wurde. Das Ensemble zeichnete sich außerdem durch lange, fließende Ärmel mit dreieckigen Schlitzen an den Ellenbogen und zwei ähnliche, oberschenkelhohe Schlitze im Rock aus. Dazu kombinierte der US-Star schwarze, spitze Lederstiefel sowie eine große Gliederkette, ein silbernes Strukturarmband und einen übergroßen Ring. Ihr Ombré-Haar hatte die Schauspielerin in sanfte Wellen gelegt. Hunt hingegen entschied sich für einen bestickten Pullover mit den Initialen von Michael Kors in Grau, der durch einen schwarzen Kragen und Manschetten akzentuiert wurde. Er kombinierte das Oberteil mit einer dunkelgrauen Hose und schwarzen Schuhen und trug dazu eine schwarze Baskenmütze, eine getönte Sonnenbrille und eine leichte hellbraune Daunenjacke, die er sich über die Schulter warf. Bei der Show selbst saß das Paar in der ersten Reihe, neben den Schauspielerinnen Blake Lively (36) und Tiffany Haddish (43). Halle Berry und Van Hunt hatten ihre Beziehung im September 2020 öffentlich gemacht. Medienberichten zufolge sollen sie zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Monate zusammen gewesen sein. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de