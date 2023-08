Halle Berry feiert in der "Barbie"-Welt Geburtstag

Für "Barbie" ist man nie zu alt: Halle Berry jedenfalls war an ihrem 57. Geburtstag ganz im pinken Puppen-Fieber. Mit ihren Liebsten besuchte der Star die "World of Barbie"-Ausstellung in Santa Monica. Dabei war auch zu sehen, dass ihre Tochter sie inzwischen überragt.

15. August 2023 - 15:06 Uhr | (ae/spot)

Halle Berry hat ihren 57. Geburtstag in der "World of Barbie"-Ausstellung in Kalifornien verbracht. © Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect

Halle Berry hat ihren 57. Geburtstag am Montag (14. August) mit einem Ausflug in die "Barbie"-Welt gefeiert. Mit dabei war ihre 15-jährige Tochter Nahla, die ihre berühmte Mutter inzwischen überragt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Der inneren Barbie freien Lauf lassen Die Schauspielerin veröffentlichte mehrere Fotos von dem Tag, den sie ganz in pink gekleidet mit ihrer Tochter und ihrem Freund Van Hunt (53) bei der interaktiven "World of Barbie"-Ausstellung in Santa Monica verbrachte. Dazu verkündete sie: "Mein Mini-Ich (aber nicht mehr so ​​Mini) und mein VanO haben mich an meinem Geburtstag in die Welt von Barbie mitgenommen. Ich durfte meiner inneren Barbie freien Lauf lassen." Berrys Bildunterschrift bezog sich auf Nahlas Größe. Auf einem Foto ist zu sehen, dass der Teenie seine Mutter inzwischen um fast einen Kopf überragt. Darüber staunte auch Hollywood-Kollegin Julianne Moore (62). "Sie ist so groß!", schrieb sie in einem Kommentar. Das Geburtstagskind dankte ihren beiden Lieben für den Ausflug und empfahl ihren 8,5 Millionen Followern die Ausstellung, die parallel zum erfolgreichen "Barbie"-Film stattfindet. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Ein weiteres Bild zeigte Berry in rosafarbenen und strassbesetzten Cowboystiefeln, die sie auf einen Tisch gelegt hatte, während sie die Sonne genießt. Weitere Bilder zeigen, dass sie und ihre Tochter ähnliche rosa Mini-Kleider trugen. Hunt, mit dem Berry seit drei Jahren liiert ist, hatte für die "Barbie"-Welt ein passendes T-Shirt und einen rosa Teddybär-Rucksack ausgewählt. Nahla stammt aus der Beziehung mit Gabriel Aubry (46). Das Paar verlobte sich kurz nach der Geburt 2008. Zwei Jahre später wurde die Trennung bekannt. Berry ist außerdem Mutter des neunjährigen Sohnes Maceo, den sie mit ihrem Ex-Mann Oliver Martinez (57) hat. Das Paar ließ sich 2016 scheiden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de