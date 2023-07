Große OP-Narbe: Prinzessin Kate verbirgt Makel mit simplem Trick

Wussten Sie, dass Prinzessin Kate eine große Narbe über dem linken Ohr hat? Nein? Kein Wunder, weiß die 41-Jährige doch ganz geschickt, diesen kleinen "Makel" zu verbergen.

Sieht man Fotos von Prinzessin Kate (41), dann fallen einem meist drei Dinge auf. Erstens: Sie ist stets gut gekleidet (oft trendet ihre Mode nach einem Auftritt in den Sozialen Medien und Onlineshops). Zweitens: Sie ist meistens gut gelaunt und trägt ein Lächeln auf ihren Lippen. Und Drittens: Sie trägt die meiste Zeit ihre Haare offen.

Und für letzteres, so behaupten es aufmerksame Fans der britischen Royals, soll es einen guten Grund geben. So soll die Ehefrau des britischen Thronfolgers, Prinz William (41), ihre Haare deswegen so häufig offen tragen, um damit eine lange Narbe am Haaransatz über ihrem linken Ohr zu verbergen.

Geschicktes Styling: Verbirgt Kate damit absichtlich ihre Narbe?

Auf dem TikTok-Account @princess_jo veröffentlichte ein User, und scheinbar auch großer Anhänger der königlichen Familie, ein Video mit der 41-Jährigen und stellt dabei die These auf, die Kate würde ihr Haar deswegen so stylen, um diesen Makel zu verbergen.

"Kate zeigt sich in der Öffentlichkeit meist mit offenem Haar und mit Hilfe von glänzenden Locken, die auf eine bestimmte Weise gestylt sind, um eine auffällige Narbe auf ihrem Kopf zu verbergen", so der TikTok-User. Im Video ist die Narbe bei Sekunde 16 zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

Und tatsächlich, sieht man sich unterschiedliche Fotos von Prinzessin Kate an, fällt einem schnell auf, dass diese ihr Haar rechts oft hinter ihr Ohr streicht, während ihre Mähne auf der linken Seite über das Ohr nach unten fällt. Purer Zufall? Mode-Erscheinung? Oder will sie damit wirklich ihre Narbe über dem Ohr kaschieren?

Hier deutlich zu sehen: Prinzessin Kate hat eine lange Narbe über dem linken Ohr. © Screenshot: TIKTOK/@princess__jo

Das die 41-Jährige eine solche am Haaransatz trägt, ist keine neue Erkenntnis. Erstmal wurde die mehrere Zentimeter lange Narbe im Jahr 2011 bei einem privaten Abendessen im Clarence House, der offiziellen Residenz des Prinzen von Wales, welches derzeit allerdings von König Charles III. und seiner Frau Camilla bewohnt wird, gesehen.

Als vor zwölf Jahren Bilder der Narbe um die Welt gingen, hielten sie einige Leute für eine Haarverlängerung. Diese Gerücht machte derart die Runde, dass sich der königliche Palast irgendwann dazu genötigt sah, eine Erklärung abzugeben, in der darüber informiert wurde, dass es sich dabei um eine Narbe handelt, welche von einer Operation in Kates Kindheit stammte.

Palast schweigt sich über Art der Operation aus

Um welche Art Operation es sich dabei handelte, darüber schwieg sich der Palastsprecher allerdings aus und begründete dies damit, dass es sich dabei um eine private Angelegenheit handelte. Laut "Daily Mail" sollen hochrangige königliche Quellen jedoch behauptet haben, dass es dabei um eine "sehr ernste Operation" gehandelt habe.

Prinzessin Kate weiß geschickt, mit ihrem Hairstyling ihre Narbe zu verdecken. © imago/i Images

John Scurr, Facharzt für Chirurgie am Lister Hospital in London, widersprach damals dieser Aussage. Der "Daily Mail" sagte er, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass es sich um einen Tumor gehandelt hätte. Vielmehr dürfte die Narbe von einem Muttermal stammen, welches operativ entfernt wurde.

Gemeinsamkeit: Auch Prinz William trägt eine Narbe im Gesicht

Mit ihrer Narbe hat Kate übrigens etwas mit ihrem Mann, Prinz William, gemein. Auch der britische Thronfolger hat eine Narbe – zu sehen ist diese über seiner linken Augenbraue. Die Narbe zog er sich im Alter von 13 Jahren zu, als er über dem Auge von einem Golfschläger getroffen wurde.

Im Vergleich zu seiner Frau Kate, die ihren kleinen "Schönheitsmakel" einfach mit ihren langen Haaren überdecken kann, reicht die schwindende Haarpracht des 41-Jährigen allerdings nicht mehr dazu aus, um die Narbe zu verdecken.