Greta Thunberg tritt beim Edinburgh International Book Festival auf

Nach ihrem vielbeachteten Auftritt bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow im Jahr 2021 stattet die weltberühmte Aktivistin im August Schottland einen weiteren Besuch ab. Diesmal mit ihrem neuesten Buch im Gepäck.

Greta Thunberg (20) wird am 13. August 2023 an einem "Special Event" im Rahmen des diesjährigen Edinburgh International Book Festivals teilnehmen. Wie der Nachrichtenkanal , wird die schwedische Klimaaktivistin dort eine Rede halten und für ausführliche Gespräche mit ihrem Publikum zur Verfügung stehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Greta Thunbergs neues Werk: "Das Klima-Buch"

Zudem wird Thunberg bei der mit "It's Not Too Late To Change The World" betitelten Veranstaltung auch ihr im Oktober 2022 veröffentlichtes Werk "Das Klima-Buch" vorstellen. Dabei handelt es sich um ein mehr als fünfhundert Seiten dickes Sachbuch zum Thema Klimawandel und Klimaschutz, dass sie in Zusammenarbeit mit über hundert Experten - von Anführern indigener Völker und renommierten Wissenschaftlern bis hin zu Aktivisten - verfasste.

"Quelle der Inspiration für Millionen Menschen auf der ganzen Welt"

Der Direktion des renommierten Buchfestivals ließ zu dem geplanten Auftritt verlauten: "Niemand sagt der Macht so die Wahrheit wie Greta Thunberg: Ihre Worte und Taten haben unzähligen jungen Aktivisten Hoffnung gegeben. Dies ist eine seltene Gelegenheit, Zeit in der Gegenwart einer jungen Frau zu verbringen, deren Überzeugung und trotzige Energie eine Quelle der Inspiration für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist."