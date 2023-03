Gloria-Sophie Burkandt fordert wahre Emotionen: Söder-Tochter hält nichts von "Positivity"

Gloria-Sophie Burkandt wird in der Talkshow "deep und deutlich" über ihre Magersucht, die problematische Kindheit und das Zeigen von echten Emotionen sprechen. In der AZ äußert sich die älteste Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, warum wir Deutsche mehr Gefühle zeigen sollten.

Gloria-Sophie Burkandt sucht das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit – für das Platzieren von Themen, die ihr am Herzen liegen. Die Tochter von Markus Söder hat nicht nur eine optische Wandlung hingelegt, sondern auch über ihr wahres Ich, die Magersucht und den Kampf aus der Krankheit gesprochen. Mittlerweile hat sie 15 Kilo zugenommen – und sieht gesünder aus. Die 24-Jährige strahlt: "Mir gefällt, was ich im Spiegel sehe."

"Sich mit wahren Gefühlen auseinandersetzen": Talkshow-Auftritt für Gloria-Sophie Burkandt

Jetzt plädiert Gloria für das Ausleben von Emotionen. Jahrelang hat sie selbst keine Gefühle zugelassen. "Ich wurde mein gesamtes Leben ausgegrenzt", sagt sie der AZ.

Weil ihr Verhalten nicht in das Gesellschaftsbild passte, sei sie gemobbt worden. Gloria unterdrückte ihre Emotionen und wurde krank. "Man muss sich mit seinen wahren Gefühlen aber auseinandersetzen", fordert Gloria. "Mittlerweile bin ich selbstbewusst, weil sich meine Wahrnehmung Gott sei Dank geändert hat. Ich gehe meinen eigenen Weg und lasse die krassen Meinungen der anderen nicht mehr an mich heran." Der NDR hat Gloria-Sophie Burkandt deshalb in die Talkshow "deep und deutlich" eingeladen (ab 30. März in der Mediathek, ARD-Ausstrahlung am 14. April).

Explizit ging es um das Thema "Die Auseinandersetzung mit sich selbst". Die 24-Jährige zur AZ: "In unserem Land ist die Gesellschaftspolitik an einem Wendepunkt angelangt. Der Wendepunkt besteht darin, weil so viele voller Wut, Hass oder Langeweile durchs Leben gehen. Die Menschen müssen wieder zu sich selbst finden."

Selbstbewusstsein nach Ausgrenzung: Söder-Tochter plädiert an Ausleben der Emotionen

Gloria-Sophie Burkandt will aufrütteln, vor allem die junge Generation: "Emotionen sollen wieder mehr ausgelebt werden. Man darf sie nicht unterdrücken. Es ist doch eine dramatische Situation, wenn Leute sich nicht mehr lebendig fühlen und innerlich leer sind. Alle Emotionen müssen erlebt und gefühlt werden."

"Der Trend 'Positivity' ist einfach Schwachsinn"

Natürlich kann nicht immer eitler Sonnenschein herrschen. Aber von einem positiven Anstrich hält das schöne Model auch nichts. "Es ist wichtig, sich mit der eigentlichen Ursache für eine Traurigkeit auseinanderzusetzen." Gloria findet: "Der Trend 'Positivity' ist einfach Schwachsinn. Es geht doch nicht darum, dass man sich Positives einredet. Man muss an sich selbst arbeiten und sich hinterfragen. Es geht um die Auseinandersetzung mit seinen wahren Gefühlen."

In der AZ gibt Gloria-Sophie Burkandt vier Tipps, wie man Emotionen wieder erweckt:

Erkennen, wer man ist Blockaden lösen und Altlasten abschütteln Selbstbewusstsein aufbauen und Ziele definieren Mit der Motivation kommt das Glück

Gloria-Sophie Burkandt ist Model und will Schauspielerin in Action-Filmen werden

Gloria-Sophie Burkandt arbeitet aktuell auch an ihrer Schauspiel-Karriere. Ein erfahrener Mental-Coach unterstützt sie dabei. Rund zehn Stunden am Tag begleitet er die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder bei ihrem Traum, Erfolge als Action-Star in Hollywood zu feiern.

Die Unterstützung von Papa Markus Söder hat die 24-Jährige sicher. Er ist stolz auf seine älteste Tochter – auch, weil sie ihren eigenen Weg geht. In einem Interview mit "Antenne Bayern" gab er all seinen vier Kindern einen Rat: "Macht was ihr wollt, aber überlegt euch das genau!" Der Ministerpräsident hat eine klare Meinung zu einer geplanten Karriere in der Öffentlichkeit. "Der Anfang ist immer sehr schnell und gut, weil man durch einen Namen sehr schnell in der Öffentlichkeit stehen kann. Aber man muss am Ende auch bestehen." Und das hat Gloria-Sophie Burkandt auch vor.