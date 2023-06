Gloria Burkandt: Söders Tochter ergattert ersten Schauspiel-Job

Gloria-Sophie Burkandt wechselt den Beruf: Bisher vor allem als Model tätig, verwirklicht sich die Tochter von Markus Söder nun als Schauspielerin. Für ihre erste Rolle stand die 24-Jährige mit internationalen Stars vor der Kamera.

Bisher machte Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, vor allem als Model auf sich aufmerksam. Jetzt wechselt sie das Metier: Die 24-Jährige hat ihre erste Schauspielrolle ergattert.

Zusammen mit unter anderem Steven Stalder ("Matrix"), Andy Long Nguyen ("Undisputed"), Robert Maaser ("Mission Impossible") und Florian Kleine ("Tatort") stand sie für einen actiongeladenen Kurzfilm vor der Kamera.

"Mega Spaß": Gloria-Sophie Burkandt ergattert Hauptrolle

Und nicht nur das: Gloria-Sophie Burkandt wird in dem Streifen eine der Hauptrollen spielen. Ihre fehlende Schauspielerfahrung sei dabei kein Problem gewesen, erklärte die Söder-Tochter der AZ: "Trotz des Schauspieltrainings ist es eher learning by doing. Mit hat es mega Spaß gemacht."

Ihre Kollegen hätten ihr den Einstieg in die Schauspielkarriere aber auch sehr leicht gemacht: "Das Team hatte eine extrem gute Energie. Jeder war total nett, deswegen ist es mir sehr leicht gefallen."

Gloria-Sophie Burkandt das erste Mal am Set: "Finde das faszinierend"

Für die 24-Jährige war es besonders spannend, eine Schauspielproduktion aus nächster Nähe mitzuerleben: "Ich finde das faszinierend. Es war cool, mitzubekommen, wie es so am Set läuft. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht."

Auch in Sachen beruflicher Zukunft war das Schauspieldebüt für Gloria-Sophie Burkandt eine wertvolle Erfahrung: "Ich habe beim Dreh gemerkt, wie viel Freude mir das macht und dass ich nichts anderen mehr machen möchte außer Schauspiel."

"Gloria, du musst Spaß haben": Söder-Tochter kämpft mit Nervosität

Auch ihre anfängliche Aufgeregtheit hat die Söder-Tochter mit der Zeit immer besser in den Griff bekommen: "Wenn ich vor den Takes nervös war, habe ich zu mir selbst gesagt: 'Gloria, du musst Spaß haben, nicht nervös. Das ist keine Prüfung, die du durchziehen musst.' Schließlich macht mir das Filmen, der Dreh Spaß."

Nach dem selbst verordneten Balsam für die eigenen Nerven konnte Gloria-Sophie Burkandt "jede Szene genießen. Es war so cool, mit den anderen Schauspielern zusammenzuspielen", so die 24-Jährige im Gespräch mit der AZ.

"Dune"- und Marvel-Kameramann filmt Gloria Burkandts Schauspieldebüt

Über den Film selbst sind bisher nur Einzelheiten bekannt. Die Söder-Tochter wird eine brave Haushälterin spielen, gedreht wurde in einem Schloss bei Dresden. Bei der Produktion sind viele Hochkaräter des Film-Business beteiligt: So konnte Kameramann Vi-Dan Tran gewonnen werden, der schon den Oscar-prämierten Streifen "Dune" und zahlreiche Marvel-Hits gefilmt hat.

Premiere hat der Kurzfilm im baden-württembergischen Leonberg. Und das aus gutem Grund: Im dortigen Traumpalast-Kino gibt es die größte IMAX-Leinwand der Welt (39 mal 21 Meter)! Ein würdiger Rahmen also für das Schauspieldebüt von Gloria-Sophie Burkandt!