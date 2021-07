Gisele Oppermann will Ex zurück - zeigt sich aber nackt bei "Adam sucht Eva"

Die AZ weiß: Gisele Oppermann ist Teilnehmerin der neuen Staffel der Nackt-Dating-Show "Adam sucht Eva". Die Dreharbeiten laufen. Doch offenbar will die ehemalige GNTM-Heulsuse ihren Ex zurück und kämpft um seine Liebe.

Will sie TV-Präsenz, braucht sie die fünfstellige Gage oder sucht Gisele Oppermann bei "Adam sucht Eva" die Liebe ihres Lebens? Zumindest letzteres scheint ausgeschlossen...

Gisele Oppermann dreht hüllenlos für "Adam sucht Eva"

Die ehemalige GNTM- und "Dschungelcamp"-Teilnehmerin ist offiziell Single und dreht aktuell in Griechenland für die Nackt-Dating-Show. Dies erfuhr die AZ aus Produktionskreisen. In der Show treffen unbekleidete "Normalo"- auf Promi-Singles. Umgeben von Traumstrand, Meeresrauschen und Palmen soll die maritime Atmosphäre zum Flirten verleiten. Doch ist die 33-jährige Gisele überhaupt bereit, sich neu zu verlieben?

Ex-Freund verrät: "Gisele will mich zurück"

Einer, der es wissen will, ist ihr Ex-Freund Jannik Rubeck. Er schimpft in der AZ: "Sie hat Produktionsfirmen angelogen. So etwas macht man doch nicht!" Was er meint: Offenbar will Gisele ihren Ex zurück! Der TV-Star und der ehemalige Pornodarsteller waren von 4. Januar bis 4. März 2021 ein Paar, entliebten sich aber schnell wieder.

Ex-Pornodarsteller und GNTM-Model waren zwei Monate zusammen

"Gisele hat in vergangenen Interviews nie zugegeben, dass sie ein Problem mit meinen Pornodrehs hatte. Die Wahrheit ist: Sie fand es verwerflich. Es gab mehrmals Streit deswegen", so Rubeck. Und auch der enorme Druck der Öffentlichkeit war ein Beziehungskiller, erklärt er weiter: "Bereits wenige Stunden nachdem wir die Beziehung öffentlich gemacht hatten, gab es Presse- und Drehanfragen. Überall waren plötzlich Fotografen. Sogar vor der Braunschweiger Schule von Giseles Tochter saßen die Paparazzi in den Büschen."

Waren zwei Monate lang ein Paar: Gisele Oppermann und Jannik Rubeck © Privat

Heimliche Liebes-Nachricht von Gisele: "Bist noch immer in meinem Herzen"

Drei Monate nach der Trennung soll sich Gisele wieder bei Jannik gemeldet haben. "Am 15. Juni nahm Gisele wieder Kontakt zu mir auf. Sie wollte unbedingt mit mir sprechen. Am Telefon gestand sie mir ihre Liebe und meinte, sie würde mich vermissen", so der ehemalige Porno-Star. Auch die AZ kennt die Nachricht von Gisele an Jannik, die viele verwundern wird: "Du bist auf alle Fälle noch immer in meinem Herzen", schrieb die schöne Brünette.

Jannik Rubeck droht Gisele Oppermann mit Kontaktabbruch

Jannik Rubeck erreicht Gisele seit Tagen nicht mehr. Die AZ weiß: Das Model musste für die "Adam sucht Eva"-Dreharbeiten das Handy abgeben. Das scheint den Ex zu stören. Er steht gar nicht auf Giseles freizügigen TV-Auftritt: "Wenn Gisele bei 'Adam sucht Eva' dabei ist, also bei einer Nackt-Dating-Show, will ich auf keinen Fall mehr Kontakt. Dann kann ihre Liebe für mich nicht echt sein. Mir tut es auch wegen der achtjährigen Tochter leid. Wie will sie ihr den Nackt-Auftritt erklären? Kann sie überhaupt abschätzen, was in der Schule los sein wird?"

Trash-Prominenz sucht Rampenlicht – und Geld

Der Berliner ist enttäuscht und unterstellt Gisele Geltungsdrang. Rubeck zur AZ: "Es geht ihr nur darum, in Trash-Shows stattzufinden. Mittlerweile hat sie doch fast alle Sendungen durch. Ihr fehlen nur noch die Paar-Formate. Wahrscheinlich würde sie mit mir am liebsten ins 'Sommerhaus der Stars' einziehen oder bei der 'Couple Challenge' teilnehmen."

Verschmäht, enttäuscht, zurückgelassen?! Vielleicht sollten beide nach Giseles Griechenland-Dreh mal unter vier Augen reden – und auch klären, wie man gemeinsam weiterhin öffentlich stattfinden und Geld verdienen kann...