Giovanni Zarrella für "Voice of Germany" abgewatscht: "Nervig" und "Katastrophe"

Zur neuen Staffel von "The Voice of Germany" wurde das Coach-Team komplett ausgetauscht. Jetzt diskutieren die Fans im Netz heftig über die neuen Juroren – einer kommt dabei besonders schlecht weg.

Bei den "The Voice"-Fans kommt Giovanni Zarella bisher überhaupt nicht gut an.

Zur neuen Staffel von "The Voice of Germany" wurde das Coach-Team komplett neu aufgestellt. Nicht alle Fans sind mit der neuen Besetzung zufrieden. Vor allem einer der neuen Coaches erntet dabei haufenweise Kritik bei den Zuschauern.

Diese "The Voice"-Coaches müssen ihre Sessel räumen

Mark Forster, Peter Maffay, Stefanie Kloß und und Popstar Rea Garvey mussten dafür allesamt ihre Plätze an der Bühne räumen. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 verkündete das bereits Ende Mai – jetzt gibt es das erste Feedback der Fans zu dem neuen Juroren-Team.

Wer sind die neuen Coaches bei "The Voice of Germany"?

Am Donnerstag wurde die erste Folge der 13. Staffel ausgestrahlt. Neu sind die Tokio-Hotel-Brüder Tom und Bill Kaulitz, Ronan Keating, Rapperin Shirin David und Schlagerstar Giovanni Zarella. Doch grade letzterer muss jetzt hart einstecken – und das zeigten die Zuschauer deutlich.

Fans diskutieren über Giovanni Zarrella

Schon vor der Show diskutierten zahlreiche "The Voice"-Fans auf X (ehemals Twitter) über die neuen Coaches. So wirklich zufrieden wirkten die meisten dabei jedoch nicht. Sätze wie "habe keine wirklichen Erwartungen an die Neuen", oder "so richtig mögen tue ich eigentlich keinen von denen", fielen dabei nicht selten. Doch wie sah es nach der ersten Show aus?

Schon während der Sendung nahm diese Kritik eine schnelle Kehrtwendung. "Keating macht das super" und "er ist so toll" war unter anderen auf X mehrfach zu lesen. Für die anderen Juroren hatten die Fans jedoch weniger übrig. Im Gegensatz zu Ronan Keating kam vor allem einer schlecht dabei weg: Giovanni Zarella.

Giovanni Zarella sei "nervig"

Die X-Nutzer beschreiben den neuen "The Voice of Germany"-Coach als "nervig" und "viel zu aufdringlich". Die Art des Schlagerstars passt für viele Fans wohl einfach nicht zu der Sendung. Dass Zarella nach der Kritik noch einmal sein Verhalten für die Live-Shows überdenken wird, ist wohl anzunehmen – für ein längeres Bestehen auf dem roten Drehstuhl wäre das auf jeden Fall hilfreich.

Wann geht es weiter mit "The Voice of Germany"?

Die neue Staffel von "The Voice of Germany" läuft seit dieser Woche immer Donnerstags und Freitags ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Sat.1. Ronan Keating kann sich in seiner Beliebtheit bei den Zuschauer auf jeden Fall sehr sicher sein. Ab wann die Live-Shows zum Ende der Staffel starten, ist aktuell noch nicht bekannt, Tickets werden in den kommenden Wochen bei " " verfügbar sein.