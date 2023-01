Gigi Birofio ist Dschungelcamp-Kandidat: Woher kennt man ihn?

Trash-TV-Bekanntheit Luigi "Gigi" Birofio ist als einer von zwölf Kandidaten ins Dschungelcamp 2023 eingezogen. Doch was wissen wir über das Privatleben des Italieners und woher kennt man ihn eigentlich? Ist er von Michelle endgültig getrennt? Hat er eine neue Freundin?

Wer Reality-TV in Deutschland zumindest hin und wieder mal verfolgt, wird mit ziemlicher Sicherheit schon einmal über diesen Namen gestolpert sein: Luigi "Gigi" Birofio. Denn wenn er eines immer tut, dann ist es Auffallen.

Bei "Ex on the Beach" lernte Luigi Birofio Ex-Freundin Michelle kennen

Erste Bekanntheit erlangte der in Pleidelsheim (Baden-Württemberg) geborene TV-Star mit italienischen Wuzeln im Jahr 2020 durch seine Teilnehme am TV-Format "Ex on the Beach". Dort lernte er auch seine spätere Freundin Michelle Daniaux kennen. Ein Jahr später folgte jedoch schon wieder die Trennung.

Reality-TV-Star: In diesen Sendungen war Luigi Borfio zu sehen

Dieser erste Trash-TV-Auftritt sollte allerdings nicht Luigi Borfios letzte Teilnahme an so einem Format gewesen sein, denn schon 2021 ging es für den gelernten Industrieelektriker und heutigen Influencer (190.000 Follower) beim "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstand" weiter – allerdings musste er diese Show schon nach der ersten Folge wieder verlassen.

Im RTL-Format "Prominent getrennt" kämpfte er im Februar 2022 gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Michelle gegen andere Ex-Promi-Paare um 100.000 Euro. Doch für mehr als ein paar Sendeminuten reichte es leider nicht.

Gigi und Michelle: Mit "Temptation Island V.I.P" testen sie die Treue

Zu diesem Zeitpunkt noch getrennt, kamen Luigi Borfio und Michelle Daviaux zwischenzeitlich wieder zusammen und stellten ihre Liebe 2022 im RTL+-Format "Temptation Island V.I.P" abermals auf die Probe, denn der treueste Partner soll in der Vergangenheit nicht gewesen sein. Das Format endete für die beiden mit einer Trennung. Ob sie wieder zusammenfinden werden? Immerhin beteuern beide, dass sie sich noch lieben.

Hat Dschungelcamper Gigi Birofio eine neue Freundin?

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Gigi und Michelle wieder ein Paar werden. Vielleicht sind sie ja wieder zusammen, denn im Vorfeld vom Dschungelcamp 2023 hat sich der Trash-TV-Star verplappert und in einem Interview von einer Frau an seiner Seite gesprochen. In der Dschungel-Folge vom 22. Januar berichtet er erstmal im Camp von seiner Freundin, die er "Perle" nennt. Im Dschungeltelefon läuft ihm eine Träne über die Wange, weil er sie so schrecklich vermisst. Ob es sich dabei erneut um Michelle oder eine neue Dame handelt, ist nicht bekannt.