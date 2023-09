Gier trotz Ehevertrag? Was geheime Dokumente über Kevin Costners Noch-Frau Christine Baumgartner verraten

Das Scheidungsdrama zwischen Kevin Costner und Ex Christine Baumgartner läuft auf Hochtouren. Die Designerin geht gegen den Ehevertrag der beiden vor und fordert mehr Geld vom getrennten Hollywood-Schauspieler. Grund dafür sei der Luxus-Lifestyle der gemeinsamen Kinder. Für Baumgartner geht es allerdings um mehr, denn sie könnte alles verlieren.

Das tragische Ende einer Hollywood-Liebesgeschichte spielt sich aktuell vor einem US-amerikanischen Gericht ab. Zwischen Kevin Costner und Ex-Frau Christine Baumgartner ist nach der Trennung eine regelrechte Schlammschlacht ausgebrochen.

Kevin Costner und Christine Baumgartner: Das steht in der Scheidungsakte

Christine Baumgartner reichte am 1. Mai 2023 die Scheidung am Superior Court in Santa Barbara ein. "Um 11. 44 Uhr wurde ihr Antrag von einem Gerichtsmitarbeiter in der Rubrik 'Case No' mit dem Aktenzeichen 23FL00853 versehen", heißt es. "Bunte" liegen die 1.260 Seiten der Scheidungsakte vor. Und die haben es in sich!

Die überraschende Trennung sorgte für viel Verwirrung. Offiziell hieß es, dass Costner und Baumgartner den Schritt wegen "unüberbrückbarer" Differenzen gemacht haben. Gegen die 49-Jährige kamen kurz darauf allerdings unschöne Anschuldigungen auf. Die Designerin soll ihren Ehemann betrogen haben.

Ex von Kevin Costner will nach Trennung mehr Geld

Eigentlich sollte es keinen Anlass für Diskussionen zwischen den beiden Parteien geben. Im September 2004 unterschrieben Costner und Baumgartner laut "Bunte" einen Ehevertrag, in dem die finanziellen Belange des Paares geregelt sein sollen. Costners Ex ist damit wohl nicht (mehr) zufrieden, denn sie fordert nun mehr Geld vom Hollywood-Star.

Laut dem Dokument soll Baumgartner im Falle einer Trennung eine Million Dollar erhalten. Das entspricht etwa 930.000 Euro. Obendrauf gibt es für die Designerin nochmal rund 186.000 Euro für ein neues Zuhause. Der Ehevertrag besagt nämlich auch, dass Costners Ex das gemeinsame Anwesen verlassen muss. In Hollywood kommt man mit besagtem Betrag allerdings nicht weit. In der Stadt der Stars und Sternchen liegen die Wohnkosten um einiges höher. Zunächst hat sich Baumgartner noch auf Costners Grundstück aufgehalten, auf dem es mehrere voll ausgestattete Wohnungen gibt. Der "Robin Hood"-Darsteller wollte seine Ex allerdings ganz loswerden.

Baumgartner ist laut "Bunte" außerdem der Meinung, dass der Betrag nach all den gemeinsamen Jahren viel zu gering ausfalle. Costners Vermögen wird vom gegnerischen Anwaltsteam immerhin auf 372 Millionen Dollar geschätzt. Sein erst kürzlich gemeldetes Jahreseinkommen soll bei rund 18 Millionen Dollar liegen.

Bei Scheidung: Selbst die Bratpfanne bleibt bei Kevin Costner

Ein weiterer Schlag ins Gesicht für die Costner-Ex dürfte auch sein, dass sie nichts aus dem Haus mitnehmen darf. Alles, was Costner bezahlt hat, sieht der "Bodyguard"-Star als sein Eigentum an. Da stellen auch Alltagsgegenstände wie Bratpfannen keine Ausnahme dar. Nur Gegenstände wie Kosmetika und Kleidung durfte Baumgartner mitnehmen. Unverständlich für die Costner-Ex, wie sie durch ihren Anwalt mitteilen ließ: "Kevin wird nicht dadurch geschädigt, dass ich irgendetwas von dem, was ich aufgelistet habe, entferne, und schon gar nicht persönliche Gegenstände wie mein Peloton-Rad und Familienerbstücke."

Der Ehevertrag scheint hier allerdings nicht nur sehr klar, sondern auch sehr streng zu sein. Das Dokument beinhaltete allerdings nicht nur Klauseln für die Trennung, sondern kam Baumgartner bereits während ihrer Ehe mit dem Schauspieler zu Gute. Sowohl zur Hochzeit als auch zum ersten Jahrestag der Ehe überwies Costner seiner Frau jeweils etwa 93.000 Euro – so wie es das Dokument verlangte. Jetzt scheint Baumgartner jedoch als Verliererin aus dem Vertrag hervorzugehen.

Kevin Costners erste Scheidung war eine der teuersten in der Geschichte Hollywoods

Warum Costner die Bedingungen einer Trennung so genau festlegte, ist ebenfalls in der Scheidungsakte nachzulesen: "Ich war schon einmal verheiratet, und als ich mich trennte, hatte ich kein Zuhause mehr und konnte nicht in meiner eigenen Wohnung leben. Das wollte ich nie wieder erleben. Als Christine und ich 2003 begannen, über eine Heirat zu sprechen, machte ich ihr klar, dass ich nicht noch einmal heiraten würde, wenn nicht alles geregelt wäre, ganz gleich, was in unserer Ehe passieren würde." Die Scheidung von Ex-Frau Cindy Silva (66) kostete den Schauspieler in den Neunzigern 74 Millionen Dollar und gehörte damit zu den teuersten Trennungen in der Geschichte Hollywoods.

Mehr Unterhalt: Schiebt Christine Baumgartner die gemeinsamen Kinder nur vor?

Ihre Forderung nach mehr Geld begründete Baumgartner außerdem mit dem Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder. Die rund 117.000 Euro, die der Schauspieler seiner Ex für Cayden Wyatt (16), Hayes Logan (14) und Grace Avery (13) zahlt, seien zu wenig, um den Lebensstandard des Promi-Nachwuchses beibehalten zu können. Baumgartner wolle ihren Kindern auch weiterhin den gewohnten Luxus bieten können. Dazu zählen zum Beispiel auch Urlaubsreisen mit einem Privatflugzeug. Der Luxus-Lifestyle sei immerhin "in der DNA" der Kinder, wie Baumgartners Anwälte argumentieren.

Die Gegenseite ist sich sicher, dass es Baumgartner weniger um die Kinder geht als darum, ihren eigenen exorbitanten Lebensstil aufrecht zu erhalten. Die Beträge, die Baumgartner als Kosten für die Kinder deklarierte, hätten mit dem Nachwuchs gar nichts zu tun. Die Privattrainer, die immerhin 60 Prozent von Baumgartners monatlichen Ausgaben ausmachen, würden ausschließlich von ihr genutzt werden, wie Costners Anwälte erklärten.

Auch zum angeblich so wichtigen Privat-Flugzeug äußerte sich die Anwältin des Hollywood-Stars: "Kevin Costner besitze jedoch kein Privatflugzeug, weder persönlich noch über seine Unternehmen." Seine Ex zählt es trotzdem zu den Grundbedürfnissen der gemeinsamen Kinder.

Wie das Ergebnis des Rosenkrieges aussehen wird, ist noch nicht abzuschätzen. Aktuell befindet sich das ehemalige Paar vor Gericht. Für Christine Baumgartner geht es hierbei um alles, wie in den Akten zu lesen ist: "Ich habe außer einem Bankkonto kein persönliches Einkommen und kein nennenswertes Vermögen. Kevin hat es eröffnet, als wir vor über 18 Jahren geheiratet haben, und ein weiteres Konto, das ich vor der Heirat hatte, mit weniger als 48 000 Euro."