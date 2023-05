Gewinnerin vom Bachelor 2023: Final-Kuss von David zeigt wahre Gefühle

Das Finale von "Der Bachelor" 2023 ist schon bei RTL+ zu sehen. Wer ist die Siegerin und hat das Herz von TV-Junggeselle David Jackson erobert? Wer hat den letzten, laaaangen Kuss bekommen. Noch unklar: Ist Bachelor David mit der Gewinnerin zusammen?

Im Januar hatte RTL bekannt gegeben, welcher Mann der neue Bachelor 2023 ist. David Jackson verteilte heuer die Rosen an seine auserwählten Damen. Was ist bekannt über ihn? Kennt man ihn schon aus anderen TV-Formaten? Welche Kandidatin wird am Ende gewinnen und im Finale von "Der Bachelor" die letzte Rose erhalten?

Der Junggeselle durfte sich ursprünglich in einem Videointerview auf dem offiziellen Instagram-Account der Show selbst vorstellen. Dabei gewährte er schon vor dem Start von "Der Bachelor" am 1. März erste Einblicke in sein Privatleben.

Bachelor David Jackson zeigt sich privat auf Instagram

In seinem Vorstellungsclip auf Instagram konnte man sich einen ersten Eindruck von David Jackson machen. Darin verriet er auch, was er nach drei Jahren als Single von seiner idealen Partnerin erwartet: Liebevoll, familiär und empathisch soll sie sein. Er suche "jemanden, der bereit ist für eine Beziehung, für Liebe und um gemeinsam durchs Leben zu gehen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen".

David Jackson: Mehr Reichweite "bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle"

Doch wie steht es mit Kandidatinnen, die durch ihre Teilnahme an der Show nur ihren Bekanntheitsgrad steigern wollen? "Ich hoffe auch, dass sie dabei sind, um sich zu verlieben – und keine anderen Absichten haben. Es ist völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle", erklärte er anfangs gegenüber .

Bachelor 2023: Herkunft und Beruf von David Jackson

David Jackson ist 32 Jahre alt, 1,86 Meter groß, in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Er ist laut Angaben von RTL gelernter Versicherungskaufmann, arbeitet aber mittlerweile als Content Creator und Model. Als Letzteres durfte er 2022 sogar schon einen Titel der Zeitschrift "Men's Health" zieren: Bei einem Covermodel-Gewinnspiel konnte er mit seinem Sixpack offenbar die Jury überzeugen und durfte infolgedessen als Gewinner für die Oktoberausgabe des Blattes posieren.

David Jackson und Familie: "Mit sehr viel Liebe groß geworden"

Der neue Bachelor ist "mit sehr viel Liebe groß geworden". Zu verdanken hat er das laut Interview drei wichtigen Frauen in seinem Leben: seiner Mama, seiner älteren Schwester und seiner Zwillingsschwester. "Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken", sagte der 32-Jährige gegenüber . Genauer beschreibt er diese Eigenschaften so: "Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen. Das sind so Dinge, die ich in mir trage."

Dreharbeiten von "Der Bachelor" zu Ende: Wer ist die Gewinnerin der Staffel 2023?

Die "Bachelor"-Staffel ist längst abgedreht. Seit dem 4. Mai ist das Finale bei RTL+ zu sehen. Im TV läuft es am 10. Mai. Im Finale musste sich David Jackson zwischen den beiden Kandidatinnen Lisa und Angelina entscheiden.

Favoritin: Viele Fans wollten "Bachelor"-Kandidatin Alyssa als Siegerin

Neben Lisa und Angelina stand vor allem Alyssa in der Gunst der Zuschauer ganz weit vorn. Sie hatte die Herzen des Publikums im Sturm erobert. Unter den Posts des "Bachelor"-Instagram-Kanals kursierten des Öfteren Kommentare wie "#teamalyssa", "Alyssa als Bachelorette" und "Alyssa meine Lieblingskandidatin!!". Allerdings hatte Bachelor David sie nicht als seine Herzensdame gesehen. Sie musste in Folge acht ausscheiden.

Achtung, Spoiler! Dieser Artikel bezieht sich auf die Ausstrahlung des Finales beim Streamingdienst RTL+. Das Finale von "Der Bachelor" 2023 wird erst am 10. Mai im TV ausgestrahlt.

Finalistinnen bei "Der Bachelor" 2023: Diese Damen kämpfen um den Sieg

"Bachelor" David Jackson entschied sich im Halbfinale gegen Chiara D. (26) aus München. Damit ist klar gewesen, wer die beiden Finalistinnen sind: Lisa (32) aus Potsdam, Angelina (28) aus Lissabon und Albstadt. Sie kämpften im Finale dann um die letzte Rose von David. Auf Instagram äußerten Zuschauer der Show bereits Vermutungen zur Gewinnerin.

Fan-Vermutung: Ist diese Kandidatin die Gewinnerin von "Der Bachelor" 2023?

Viele Zuschauer sahen Angelina schon vor dem Bachelor-Finale als große Favoritin. Ein deutliches Indiz dafür sei, dass der Bachelor der 28-Jährigen in Folge sechs einen Ring geschenkt hat. Außerdem wollen aufmerksame Beobachter in einem Trailer zur finalen Entscheidung Angelina auch als Gewinnerin erkannt haben.

Siegerin von "Der Bachelor" steht fest: David besiegelt Liebe mit Kuss

Und tatsächlich: Im Finale hat sich "Bachelor" David für Angelina entschieden. Er sei von Anfang an von ihr begeistert gewesen, so der TV-Junggeselle. "Ich habe mich in dich verliebt und es würde mich unendlich freuen, wenn du diese letzte Rose annimmst", sagt er zu Angelina. Sie lacht glücklich und haucht: "Ich habe mich auch in dich verliebt." Beide küssen sich innig – der wohl längste Kuss in einem "Bachelor"-Finale. Angelina flüstert: "Ich lasse dich nicht mehr los."

Der Kuss im Finale: David und Angelina haben sich ineinander verliebt

Entscheidung von David: Lisa muss im "Bachelor"-Finale gehen

Kandidatin Lisa muss im Finale ausscheiden. Die Gefühle haben bei David nicht ausgereicht. Mit Tränen in den Augen verkündete er Lisa diese finale Entscheidung. Lisa wirkt gefasst, erst später sagt sie mit feuchten Augen: "Ab morgen habe ich wieder mein normales Leben und da freue ich mich drauf."

David mit "Bachelor"-Kandidatin Lisa

Paar oder nicht? Sind David und Angelina auch nach dem Finale von "Der Bachelor" zusammen?

Ist Angelina die neue Freundin von "Bachelor" David? Fakt ist: Weder David noch die Siegerin dürfen vor dem TV-Finale über den Ausgang der Staffel sprechen. Auch RTL hat bislang noch nicht verraten, ob Angelina und David ein Paar sind. Hat ihre Liebe seit der Produktion gehalten oder sind sie längst seit Monaten getrennt? RTL löst erst in der "Wiedersehens-Show" auf.

Wer ist raus? Diese Kandidatinnen sind bei "Der Bachelor" 2023 ausgeschieden

Im Finale (läuft am 10. Mai): ausgeschieden: Lisa (32) aus Potsdam kann nicht in der Finalfolge nicht das Herz von David überzeugen. Sie bekommt keine Rose. Die Gewinnerin heißt Angelina (28) aus Albstadt.

Lisa (32) aus Potsdam kann nicht in der Finalfolge nicht das Herz von David überzeugen. Sie bekommt keine Rose. Die Gewinnerin heißt Angelina (28) aus Albstadt. Im Halbfinale (läuft am 3. Mai) ausgeschieden: Chiara D. (26) aus München zieht nicht ins Finale ein. Die beiden letzten Rosen vergibt David an Angelina alias Utze und Lisa.

Chiara D. (26) aus München zieht nicht ins Finale ein. Die beiden letzten Rosen vergibt David an Angelina alias Utze und Lisa. In der neunten Folge (26. April) ausgeschieden: Henriette (25) aus Hamburg die Show verlassen, Bachelor David hat keine Gefühle für sie aufbauen können.

Henriette (25) aus Hamburg die Show verlassen, Bachelor David hat keine Gefühle für sie aufbauen können. In der achten Folge (19. April) ausgeschieden: Rebecca (28) aus Schwabhausen bei Dachau und Alyssa (36) aus Kapstadt und Lohr am Main haben beim Bachelor David kein Glück und müssen die Show verlassen.

Rebecca (28) aus Schwabhausen bei Dachau und Alyssa (36) aus Kapstadt und Lohr am Main haben beim Bachelor David kein Glück und müssen die Show verlassen. In der siebten Folge (12. April) ausgeschieden: Xenia (30) aus Hamburg und Leyla (26) aus Frankfurt müssen gehen.

Xenia (30) aus Hamburg und Leyla (26) aus Frankfurt müssen gehen. In der sechsten Folge (5. April) ausgeschieden: Yolanda (26) aus Hamburg erhält zur Überraschung aller keine Rose von Bachelor David. Due Studentin ist übrigens die Urenkelin von Verleger Gerhard Lang,

Yolanda (26) aus Hamburg erhält zur Überraschung aller keine Rose von Bachelor David. Due Studentin ist übrigens die Urenkelin von Verleger Gerhard Lang, In der fünften Folge (29. März) ausgeschieden: Colleen (27) aus Köln bekommt keine Rose. Giovanna (27) aus Oelde und Tami (29) aus Wörrstadt geben dem Bachelor einen Korb und verlassen die Show freiwillig.

Colleen (27) aus Köln bekommt keine Rose. Giovanna (27) aus Oelde und Tami (29) aus Wörrstadt geben dem Bachelor einen Korb und verlassen die Show freiwillig. In der vierten Folge (22. März) ausgeschieden: Jana (27) aus Bad Vilbel.

Jana (27) aus Bad Vilbel. In der dritten Folge (15. März) ausgeschieden: Manina (30) aus Köln und Maike (25) aus Köln bekommen keine Rose. Kandidatin Fiona (29) aus Hamburg verlässt den Junggesellen freiwillig.

Manina (30) aus Köln und Maike (25) aus Köln bekommen keine Rose. Kandidatin Fiona (29) aus Hamburg verlässt den Junggesellen freiwillig. In der zweiten Folge (8. März) ausgeschieden: Pamela (25) aus Freiburg und Saskia (29) aus Münster. Außerdem packte die 28-jährige Danielle aus München freiwillig ihre Koffer.

Pamela (25) aus Freiburg und Saskia (29) aus Münster. Außerdem packte die 28-jährige Danielle aus München freiwillig ihre Koffer. In der ersten Folge (1. März) ausgeschieden: Dahwi (23) aus Zürich, Mariam (30) aus Wien und Nevin (30) aus Köln.

Gewinnerin von "Der Bachelor": Hat David Jackson eine Freundin gefunden?

Das potentielle Pärchen muss bis Ausstrahlung der letzten Folge untertauchen. Dementsprechend ist unklar, ob Angelina und David noch zusammen sind – oder ob die Liebe das Versteckspiel überhaupt aushält.

Welche ehemaligen "Bachelor"-Paare sind noch zusammen?

Im Universum des Dating-Show-TVs scheint es kein Glück für die liebeshungrigen Singles zu geben. Wer hat es geschafft und führt noch heute eine Beziehung mit der Gewinnerin der letzten Rose?