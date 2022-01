Gewinnerin beim "Bachelor" 2022: Ist Dominik Stuckmann mit der Siegerin zusammen?

Auch 2022 sucht wieder ein Rosenkavalier bei "Der Bachelor" nach der Frau seines Lebens. Ist Dominik Stuckmann fündig geworden? Für welche Kandidatin hat er sich im Finale entschieden? Führt er mit der Gewinnerin eine Beziehung?

Auf RTL heißt es wieder: "Willst du diese Rose annehmen?" Als neuer Single-Mann bei "Der Bachelor" 2022 sucht Dominik Stuckmann nach der großen Liebe. Was ist über die neue Staffel der Dating-Show bekannt? Steht die Gewinnerin schon fest? Sind sie und der Bachelor ein Paar?

Der neue Bachelor 2022: Das ist über Dominik Stuckmann bekannt

RTL hat den mittlerweile zwölften Rosenkavalier bereits vorgestellt. Dominik Stuckmann ist 29 Jahre alt, kommt gebürtig aus Frankfurt am Main und lebt aktuell auf Gran Canaria. Er besuchte eine Elite-Sportschule und studierte Sport-Management, entschied sich dann aber doch für eine Karriere als IT-Spezialist.

Nebenbei berät der neue Bachelor Unternehmen und investiert in Start-ups. "In den Schoß gefallen ist mir das alles nicht. Ich habe viele Nächte durchgemacht und vieles hat darunter gelitten", sagt er dazu. Ob er seinem Beruf auch nach der Teilnahme bei "Der Bachelor" treu bleiben wird? Schließlich haben schon einige Vorgänger danach eine Karriere als Influencer und TV-Star gestartet.

Dominik Stuckmann sucht als Bachelor eine Freundin im TV

Seit neun Monaten ist Dominik Stuckmann bereits Single. Jetzt will er sein Glück in einer Dating-Show versuchen und dort die Frau fürs Leben finden. Dabei hat der 29-Jährige auch ganz genaue Vorstellungen: "Meine Traumfrau sollte abenteuerlustig sein, eine spontane Person mit einem sehr warmen Herzen - und für jeden Blödsinn zu haben."

Details zu "Der Bachelor" 2022: Sendetermine, Folgen und Ausstrahlung

Fans des Dating-Formats können es kaum noch abwarten, bis die zwölfte Staffel endlich auf Sendung geht. Auf Instagram freuen sich schon zahlreiche Zuschauer auf die Ausstrahlung der neuen Folgen. "Freu mich drauf! Wird mein TV-Highlight im Winter", schreibt Ex-Kandidaten Vanessa Prinz zum ersten Trailer.

Wann läuft das Finale von "Der Bachelor" 2022?

Der Starttermin der ersten Folge von "Der Bachelor" 2022 ist bereits bekannt. Auf RTL geht es am 26. Januar ab 20.15 Uhr los, auch die restlichen Episoden werden wieder jeden Mittwoch ausgestrahlt. Kunden des Streamingdienstes RTL+ kamen bereits eine Woche früher in den Genuss der Staffelpremiere, am 19. Januar. Wie viele Folgen es werden, ist bislang aber noch nicht bekannt. Somit steht noch kein Ausstrahlungsdatum für das "Bachelor"-Finale fest.

Gewinnerin von "Der Bachelor" 2022: Hat Dominik Stuckmann eine Freundin gefunden?

Erfahrungsgemäß sind alle Episoden von "Der Bachelor" bereits vor TV-Start abgedreht. Demnach müsste auch schon feststehen, welche Dame das Herz von Dominik Stuckmann im Finale von "Der Bachelor" erobert hat.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bachelor einer Dame die letzte Rose überreicht, ist groß. In der Geschichte der Sendung kam es bislang nur einmal vor, dass sich ein Junggeselle (Sebastian Preuss) für keine Frau entschieden hat. Allerdings muss die Siegerin bis zur Ausstrahlung des Finales geheim bleiben, sonst drohen hohe Vertragsstrafen.

Ist Bachelor Dominik Stuckmann noch mit der Gewinnerin zusammen?

Auch der Beziehungsstatus darf nicht vor Ausstrahlung der Wiedersehensshow enthüllt werden. Sollte Dominik Stuckmann unter den Kandidatinnen tatsächlich eine Freundin gefunden haben, dürften sich die beiden nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Die Beziehung muss also im Geheimen geführt werden, damit den Fans nicht der Spaß genommen und die Spannung verdorben wird.

Jedoch steht eine Liebe, die im RTL-Dating-Universum gefunden wurde, unter keinem guten Stern. Kaum ein TV-Paar ist heute noch zusammen. Zuletzt gab es Krisen-Gerüchte um Ex-Bachelorette Melissa Damilia und Freund Leander. Ob die Beziehung noch besteht, ist bislang nicht bekannt.