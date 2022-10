Gewinner bei "Prince Charming" 2022: Sind Fabian Fuchs und der Sieger ein Paar?

Fabian Fuchs darf 2022 als "Prince Charming" 2022 unter 21 Männern seinen Traumprinzen suchen. Ist er auch fündig geworden? Wer konnte das Herz des Gay-Bachelors gewinnen und als Sieger hervorgehen? Sind die beiden noch zusammen?

Krawatten statt Rosen – die neue Staffel von "Prince Charming" ist bereits angelaufen und die Fans fragen sich: Ist Fabian Fuchs vergeben? Hat er unter den Kandidaten einen Freund gefunden? Was ist über die schwule Dating-Show bekannt?

Fabian Fuchs: Das ist über den neuen "Prince Charming" bekannt

Für den 33-Jährigen (und damit bislang ältesten Gay-Bachelor) ist die Teilnahme an der RTL-Show der erste große TV-Job. Er arbeitet eigentlich im Management eines Internetunternehmens und wechselt jetzt vom Schreibtisch vor die Kamera. Mehr Infos über den aktuellen "Prince Charming" lesen Sie hier.

Kandidaten von "Prince Charming" 2022: Diese Männer kämpfen um Fabian Fuchs

Fabian Fuchs darf seinen Traumprinzen aus 21 Männern auswählen. So viele Kandidaten gab es bei der Dating-Sendung noch nie! Die schwulen Singles sind zwischen 22 und 34 Jahren alt und kommen aus ganz Europa (Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien).

Drei Münchner wollen beim Gay-Bachelor landen

Auch Teilnehmer aus München dürfen um die Gunst des Gay-Bachelors buhlen. Store Manager Jonny (26), Sommelier Marcus (27) und Student Nico (25) hoffen auf eine Krawatte. Auch Kandidat Manuel wohnte vor seinem Umzug nach Köln lange in München.

Gewinner von "Prince Charming" 2022: Ist Fabian Fuchs mit dem Sieger zusammen?

Seit dem 29. September läuft "Prince Charming" auf dem Streaming-Portal RTL+. Fans können sich jeden Donnerstag auf eine neue Folge freuen. Erfahrungsgemäß ist die Dating-Show zum Sendestart bereits abgedreht, entsprechend steht auch ein Sieger fest.

Führt Fabian Fuchs eine Beziehung oder ist er Single?

Wer die letzte Krawatte von Fabian Fuchs erhalten wird, ist bislang geheim. Sollten der 33-Jährige und sein Auserwählter auch nach den Dreharbeiten ein Paar sein, so dürfen sie sich nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Ein monatelanges Versteckspiel würde also laufen. Erst nach Ausstrahlung der letzten Folge von "Prince Charming" steht fest, ob Fabian Fuchs in einer Beziehung oder weiterhin Single ist.

Beziehungen bei "Prince Charming": Das wurde aus den bisherigen Paaren

Die Sterne für eine glückliche Zukunft stehen für ein Paar, das bei "Prince Charming" zusammengefunden hat, nicht sonderlich gut. Alle Prinzen (Nicolas Puschmann, Alexander Schäfer und Kim Tränka) sind nicht mehr mit den Siegern (Lars Tönsfeuerborn, Lauritz Hofmann und Maurice Schmitz) liiert. Während Alex Schäfer in einer neuen Beziehung lebt, sind Nicolas und Kim offiziell Single.