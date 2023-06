Gerichtstermin: Verliert Alfons Schuhbeck auch noch seine Wohnung?

Das bange Warten für Alfons Schuhbeck geht weiter. Muss der Starkoch bald auch seine geliebte Wohnung am Platzl räumen? Am Mittwoch findet ein Gerichtstermin in München statt.

06. Juni 2023 - 13:28 Uhr | AZ

Gegen Starkoch Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Insolvenzverschleppung bereits eine Haftstrafe verhängt. Nun könnte er auch noch seine Wohnung verlieren. (Archivbild) © imago/Sven Simon