George Takei schwört, "nie wieder" über William Shatner zu sprechen

Schauspieler George Takei schwört, nie wieder über seinen früheren "Star Trek"-Kollegen William Shatner zu sprechen. Der Schlusspunkt einer langjährigen Fehde?

US-Schauspieler George Takei (85) hat geschworen, nie wieder über seinen ehemaligen "Star Trek"-Kollegen William Shatner (91) zu sprechen, um ihre langjährige Fehde beizulegen.

Während eines Auftritts , in der Takei am Freitag über sein Musical "Allegiance", das auf seinen Kindheitserfahrungen und seiner Familiengeschichte basiert, sprechen wollte, wurde er von Moderator Graham Norton (59) auch zu seiner Fehde mit Shatner befragt. Takei antwortete sichtlich genervt: "Sie sind der letzte Talkshow-Moderator, dem es erlaubt ist, diese Frage zu stellen, da es so ermüdend geworden ist, darüber zu sprechen."

Weiter kritisierte Takei, wie Shatner den Streit der beiden für Werbezwecke ausnutze. "Wenn Bill [Shatner] ein Buch zu verkaufen hat, braucht er Publicity und beschuldigt uns, ihn zu benutzen." Und er fügte eine letzte Stichelei hinzu, bevor er versuchte, die anhaltenden Spannungen ein für alle Mal zu beenden: "Er [Shatner] ist ein streitsüchtiger alter Mann und ich werde nicht mehr über ihn sprechen. Ich schwöre, dass dies das allerletzte Mal ist, dass ich über ihn spreche."

Takei stichelte zuvor schon gegen Shatner

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Takei in Richtung Shatner schoss. Nur wenige Tage vor dem neuen Interview konnte Takei es sich nicht verkneifen, Shatner bereits als "einen streitsüchtigen alten Mann" zu bezeichnen. , dass er sich nicht weiter mit Shatner einlassen wolle, nachdem der Captain-Kirk-Darsteller Anfang des Monats in einem bissigen Interview gesagt hatte, dass seine ehemaligen "Star Trek"-Kollegen ihn in einem Interview für PR-Zwecke kritisiert hätten.

"Ich weiß, dass er nach London kam, um für sein Buch zu werben und darüber sprach, dass ich Publicity wollte, indem ich seinen Namen benutzte", sagte Takei, der die Rolle des Lieutenant Hikaru Sulu in "Star Trek" spielte. "Also habe ich beschlossen, dass ich seinen Namen nicht brauche, um Publicity zu bekommen." Takei, der in mehreren Filmen und Serien der "Star Trek"-Reihe zu sehen war, sagte dem Magazin, dass er "ein viel wichtigeres Thema" habe, für das er Werbung machen wolle. "Ich werde mich in diesem Interview überhaupt nicht auf Bill beziehen - obwohl ich es gerade getan habe. Er ist nur ein mürrischer alter Mann, und ich werde ihn seinem Schicksal überlassen. Ich werde sein Spiel nicht mitspielen."

Auf die Frage, ob Shatner auch in seinen jüngeren Jahren schon "streitsüchtig" war, sagte Takei dann noch, dass er "selbstverliebt" war und "es genoss, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen".

Shatners Vorwürfe

Shatner sorgte Anfang des Monats für Schlagzeilen, , er habe das Gefühl, dass seine ehemaligen Kollegen in der Science-Fiction-Serie aus den 1960er Jahren auf ihn einprügelten, um für sich selbst Schlagzeilen zu machen. Auf die Frage, ob das 60 Jahre nach einem Vorfall immer noch ein Thema sei, sagte Shatner, der Captain James T. Kirk in der Erfolgsserie und in sieben Filmen spielte: "Es ist wie eine Krankheit. Ich begann zu verstehen, dass sie es für die Öffentlichkeitsarbeit taten."

Selbst als Shatner kürzlich dank des Milliardärs Jeff Bezos (58) ins Weltall flog, sagte Takei, er sei als "Versuchskaninchen" geschickt worden, um die Auswirkungen des Weltraums auf ein "untaugliches" Exemplar zu beurteilen. "George [Takei] hat nie aufgehört, meinen Namen anzuschwärzen", so Shatner. Diese Leute sind bitter und verbittert. Ich habe keine Geduld mehr mit ihnen. Warum sollte man Leuten Glauben schenken, die von Neid und Hass zerfressen sind?"