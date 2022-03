Gedenkfeier für Prinz Philip: Queen Elizabeth ist in London eingetroffen

Queen Elizabeth nimmt am Dienstag tatsächlich an der Gedenkfeier für ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip teil. Britische Medien hatten vorab ein Bild der Monarchin veröffentlicht, das sie auf dem Weg nach London zeigt. Vor Ort sind schon viele Vertreter der europäischen Königshäuser.

Die britische Königin Elizabeth II. will am Dienstag am Gedenkgottesdienst für ihren vor knapp einem Jahr gestorbenen Ehemann Prinz Philip teilnehmen. Das teilte der Buckingham-Palast in London am Vormittag mit. Bis zuletzt hatten die Briten gebangt, ob die 95 Jahre alte, gebrechlich wirkende Monarchin den Strapazen überhaupt noch gewachsen ist.

Royals aus ganz Europa erweisen Prinz Philip die Ehre

Aufgrund der Corona-Krise durften vergangenes Jahr Royals, die nicht zur britischen Königsfamilie gehören, nicht an der Trauerfeier für Prinz Philip teilnehmen. Doch zur Gedenkfeier sind jetzt zahlreiche Vertreter der europäischen Königshäuser erschienen, unter anderem König Felipe mit Ehefrau Letizia, König Willem-Alexander mit Ehefrau Maxima und König Carl Gustav mit Ehefrau Silvia.

Queen Elizabeth zur Gedenkfeier für Prinz Philip in London

Queen Elizabeth ist inzwischen persönlich in London eingetroffen und soll sich bereits in der Westminster Abbey befinden. Es wird davon ausgegangen, dass die 95-Jährige nicht den Vordereingang der Kirche benutzen wird.

Auch Prinz Charles und Prinzessin Anne erweisen ihrem verstorbenen Vater die letzte Ehre. Prinz Andrew ist bislang noch nicht öffentlich erschienen.

Polit-Prominenz erscheint in Westminster Abbey

Neben Königinnen und Königen aus ganz Europa sind auch Politiker zu dem Gottesdienst in der Westminster Abbey geladen. Erschienen sind bislang Premierminister Boris Johnson, Nicola Sturgeon, Erste Ministerin von Schottland, und Innenministerin Priti Patel.