Ganz der Papa: Markus Söders Töchter suchen Rampenlicht – auf dem Bauernhof und beim Film

Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Gloria Burkandt und Selina Söder bringen sich öffentlich in Stellung. Die beiden Töchter von Ministerpräsident Markus Söder positionieren und inszenieren sich dabei aber ganz unterschiedlich.

Sie sind Halbschwestern – und rücken seit Monaten ins mediale Rampenlicht. Gloria Burkandt (24) und Selina Söder (23) gehen dabei ihren ganz eigenen Weg – und wissen die Bekanntheit clever einzusetzen. Das haben offenbar beide von ihrem Vater Markus Söder, der kürzlich auf der Dachterrasse der Deutschen Eiche in München um queere Wähler buhlte. Oder wie es Gloria Burkandt in dieser Woche zur AZ sagte: "Wenn ich etwas will, dann mache ich es groß." Ehrgeiz und Zielstrebigkeit wurde den jungen Frauen eben schon in die Wiege gelegt.

Selina Söder liebt Raphael Netz: Dressurreiter fachsimpelt mit Markus Söder

Gloria Burkandt stammt aus Markus Söders Beziehung mit Ulrike Burkandt. Kurz danach bekam der CSU-Politiker mit Ehefrau Karin Baumüller-Söder Tochter Selina. Die 23-Jährige ist begeisterte Reiterin und seit zwei Jahren mit Dressurreiter Raphael Netz (24) liiert. Der Autodidakt gilt als "Wunderkind" des Dressursports. Söders Schwiegersohn in spe ist sechsfacher Europameister! "Ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Wir haben viele gemeinsame Themen, weil wir beide 'Star Wars' und Science-Fiction mögen – und da können wir immer fachsimpeln. Es ist immer sehr lustig, wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen", so der 24-Jährige in "Bunte" über Markus Söder.

Der bayerische Ministerpräsident ist begeistert von der gemeinsam geteilten Reitsport-Leidenschaft des jungen Paares: "Das ist auch wichtig, denn viele Nicht-Reiter haben zu wenig Verständnis für das Reiten, vor allem, wenn die Liebe zum Pferd manchmal größer ist als die zum Partner. Deshalb sind Reiter füreinander geschaffen und die beiden verstehen sich super. Ich glaube, es ist der perfekte Partner."

Markus Söders Tochter Selina und Freund: Trachten-Shooting als Models für Angermaier

Wie verliebt Selina Söder und Raphael Netz sind, sieht man auch auf den neuesten Fotos. Das Paar ließ sich für Trachten Angermaier ablichten. Mit Heugabel und Pferd posierten die beiden auf Gut Aubenhausen bei Rosenheim. Ganz in der Nähe des Ausbildungszentrums für Pferd und Reiter leben die beiden auch. Selina Söder trainiert auch auf der Anlage von Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl.

Gewohntes Umfeld im Stroh: Selina Söder und Lebensgefährte Raphael Netz © Angermaier Trachten

Selina Söder will drei bis vier Mal auf die Wiesn gehen

In die Politik will Selina Söder nicht. Zumindest aktuell nicht. "Ich bleibe lieber beim Reiten", sagt sie beim Angermaier-Shooting. Ob sie bald auch an die Erfolge ihres Partners anknüpfen wird? Erst einmal wollen Selina und Raphael, nach eigenen Angaben, drei bis vier Mal auf das Oktoberfest gehen. Im Dirndl fühlt sich die 23-Jährige nämlich besonders wohl: "Tracht bedeutet für mich Lebensgefühl und man sieht immer perfekt darin aus."

Seit zwei Jahren sind Selina Söder und Raphael Netz ein Paar © Angermaier Trachten

Gloria Burkandt verfolgt Schauspiel-Karriere: Demoband von Berben angefordert

Während Selina Söder neben dem Dressurreiten auch auf Modeltätigkeiten setzt, ist Halbschwester Gloria Burkandt schon beim Film angekommen. Sie gab ihre Modelkarriere vorerst auf, nachdem sie auch ihre Magersucht publik gemacht hat. Jetzt will die älteste Söder-Tochter im Schauspiel-Business Fuß fassen. Ein erstes Demoband hat sie bereits aufgenommen. Filmproduzent Oliver Berben erzählte vor wenigen Tagen der AZ, dass er dieses angefordert habe.

Nach erlebter Diskriminierung: Söders Tochter Gloria kämpft für Diversität in der Branche

Gloria Burkandt will nicht nur selbst erfolgreiche Aktrice werden, sondern auch den Schauspiel-Nachwuchs stärken und fördern. Am Montag stellte sie vor mächtigen Entscheidern der Branche ihre Initiative "New Generation Talents" vor. Sie habe auf dem Filmfest München selbst Diskriminierung wegen ihrer Körpergröße erlebt und will daher um mehr Diversität und Chancengleichheit kämpfen.

"Andere nutzen Reichweite für irgendeinen Schwachsinn. Ich habe einen Verein gegründet, um junge Talente in der Ausbildung und beim Aufbau ihrer Schauspiel-Karriere professionell vorzubereiten", erklärte Gloria. Es sollen Bootcamps stattfinden, damit die Nachwuchs-Schauspieler "diese Kämpfe in der Branche durchstehen und ihre innere Balance finden können".

Filmglanz mit Gloria am Montag in München: Bernhard Burgener, Fred Kogel, Kostja Ullmann, Gastgeberin Gloria-Sophie Burkandt, Geoffrey Fletcher, Heiner und Viktoria Lauterbach sowie Oliver Berben © BrauerPhotos / G.Nitschke

Markus Söder: "Macht was ihr wollt, aber überlegt euch das genau"

Und was hält Vater Markus Söder von den Karriereplänen seiner Kinder? Im März sagte er im Interview mit "Antenne Bayern": "Ich lass' jeden seinen Weg gehen. Ich gebe ihnen nur den Rat, immer genau zu überlegen, was man tut und die Folgen zu bedenken." Und weiter: "Der Anfang ist immer sehr schnell und gut, weil man durch einen Namen sehr schnell in der Öffentlichkeit stehen kann. Aber man muss am Ende auch bestehen, weil die Öffentlichkeit nun mal so ist, dass, wenn man drin ist, alles wissen will."

Der 56-Jährige will seine Kinder stets unterstützen, hat aber auch einen warnenden Ratschlag: "Das muss jeder selber wissen. Und deswegen an alle in der Familie: Macht was ihr wollt, aber überlegt euch das genau!" Das haben Gloria und Selina sicherlich getan.