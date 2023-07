"Game of Thrones"-Stars Harington und Leslie wieder Eltern geworden

Die "Game of Thrones"-Stars Kit Harington und Rose Leslie haben ihr zweites gemeinsames Kind bekommen - eine kleine Schwester für ihren zweijährigen Sohn.

Rose Leslie und Kit Harington bei der Premiere der siebten "Game of Thrones"-Staffel in Los Angeles.

Kit Harington (36) und Rose Leslie (36) sind wieder Eltern geworden. Nach einem Sohn haben sie nun auch eine Tochter bekommen. "Sie sind hocherfreut, ein kleines Mädchen in der Familie willkommen zu heißen", . Weitere Details zum Familienzuwachs sind bisher nicht bekannt.

"Schock seines Lebens" für ihren Sohn

Dass Leslie und Harington, beide unter anderem bekannt aus der Fantasy-Erfolgsserie "Game of Thrones", ein weiteres Kind erwarten, . Der zweijährige Sohn des Jon-Schnee-Darstellers sei "im Begriff, den Schock seines Lebens zu bekommen", da er "einen Bruder oder eine Schwester" bekomme, hatte Harington Moderator Jimmy Fallon (48) Anfang des Jahres verraten.

Derzeit versuchten sie ihren Erstgeborenen auf die Ankunft des Geschwisterchens vorzubereiten, sagte er weiter. "Wir zeigen auf Roses Bäuchlein und wir sagen: ' Mamas Baby'", erläuterte Harington. Ihr Sohn zeige dann aber auf seinen Bauch und antworte: "Mein Baby".

Harington und Leslie standen als Jon Schnee und Ygritte für "Game of Thrones" gemeinsam vor der Kamera, bevor sie auch im echten Leben ein Paar wurden. Erstmals zeigten sie sich 2016 bei den Olivier Awards in London als Paar auf dem roten Teppich, 2017 bestätigten sie ihre Verlobung. 2018 folgte die Hochzeit in Schottland, Anfang 2021 bestätigten sie, dass ihr Sohn zur Welt gekommen war.