Gagen im Dschungelcamp 2022: Welcher Promi-Kandidat verdient am meisten?

Exklusiv in der Abendzeitung spricht Ex-Dschungelcamper und Branchen-Experte Julian F.M. Stoeckel über die lukrativen Kandidaten-Verträge von Harald Glööckler, Anouschka Renzi, Manuel Flickinger, Janina Youssefian & Co. Welcher Promi verdient bei "Ich bin ein Star" 2022 am meisten?

Endlich wieder Dschungel – endlich wieder Kohle! Während sich die TV-Zuschauer über Trash-Unterhaltung freuen, jubeln die Dschungel-Promis über Einnahmen und Aufmerksamkeit. Mittlerweile zwei Jahre Corona-Pandemie bedeutete für viele VIPs: keine regelmäßigen Einnahmen und keine Society-Events. Wie gut, dass das Dschungelcamp 2022 wieder läuft!

Prominenz und (erhaltene) Aufmerksamkeit bringen hohe Gage

Doch wie viel verdienen die Kandidaten wirklich bei der zweiwöchigen Produktion in Südafrika? Wer war so interessant, dass eine Anfrage übers Management kam? Und wer hat sich eher bei RTL und ITV angebiedert?

Lukratives Dschungelcamp: Ex-Kandidat schätzt Gehälter der Promis

Einer, der die Gehälter und Gagen der Show-Branche kennt, plaudert in der AZ über die Verdienste der Dschungelcamp-Teilnehmer 2022. Julian F.M. Stoeckel (34) war 2014 selbst Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" und weiß, wie hart verhandelt werden kann.

Julian F. M. Stoeckel ist auch heuer wieder bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" zu sehen © BrauerPhotos

Exklusiv in der AZ sortiert Stoeckel die diesjährigen Dschungelcamper nach Prominenz, Popularität und Marktwert – und schätzt so die Gagen.

Eric Stehfest: 80.000 Euro

Soap-Darsteller Eric Stehfest hat eine harte Drogenvergangenheit © RTL

Julian F.M. Stoeckel: "Eric Stehfest kenne ich natürlich durch seine Rolle bei GZSZ! Durch die Medien weiß man auch, dass er Drogenzeiten samt Entzug durchgemacht hat. Ich denke, dass er das auch alles bei launischen Gesprächen am Lagerfeuer erzählen wird."

Janina Youssefian: 65.000 Euro

Janina Youssefian machte einst gute Bekanntschaft mit Dieter Bohlen. © RTL

Julian F.M. Stoeckel ist seit längerem mit ihr bekannt und schätzt sie: "Das berühmte Hamburger Teppichluder! Wir kennen uns seit vielen Jahren und ich muss gestehen, dass ich mit Janina immer wahnsinnig Spaß hatte. Inzwischen weiß man ja auch, dass es kein Teppichlager war, sondern ein Zuschneidetisch. Aber gut, ob geschnitten oder nicht, ob gehobelt oder nicht: Wir werden viel Spaß mit Janina haben!“

Filip Pavlovic: 40.000 Euro

Filip Pavlovic gewann 2021 die Dschungelshow und ist 2022 ins Dschungelcamp gezogen. © RTL

"Filip ist natürlich ein Sahneschnittchen. Er ist nicht prädestiniert für Gespräche über Mozart, Wagner oder Goethe, aber er sieht gut aus. Und wir sind ja inzwischen in unserem Geschäft da angekommen, dass das total reicht und man nicht mehr Witz oder Schlagfertigkeit besitzen muss. Ich hoffe daher, dass er weniger spricht und sich dafür mehr auszieht", so Stoeckel lachend.

Lucas Cordalis: 150.000 Euro

Kann Lucas Cordalis gewinnen? Vater Costa und Schwägerin Jenny holten sich einst die Dschungelkrone. Aktuell ist er jedoch nicht im Camp, da er positiv auf Corona getestet wurde. © RTL

Stoeckel schätzt den Ehemann von Daniela Katzenberger sehr: "Lucas kenne ich natürlich seit Jahren. Ich war auch gut befreundet mit Costa und kenne auch seine Schwester Kiki. Lucas ist ein charmanter und toller Mann. Er wird für viele der Fels in der Brandung sein. Ich hätte mich auch gefreut, mit ihm im Camp zu sein." Noch ist unklar, ob er seine volle Gage ausbezahlt bekommt. Er wurde wenige Tage vor dem Start der Sendung positiv auf das Coronavirus getestet.

Tara Tabitha: 40.000 Euro

Tara Tabitha ist aus dem österreichischen Trash-TV bekannt. © RTL

Stoeckel ist amüsiert: "Das ist die Ex von 'PromiBB'-Proll und Politiker-Enkel Eric Sindermann. Tara Tabitha wirkt herrlich einfach und eher wie eine durch Oberflächlichkeiten und Konsum geprägte Dame. Aber das reicht ja heute auch total aus. Hauptsache eine GUCCI. Damit kann man ja viele Differenzen kaschieren. Vorausgesetzt, man bemerkt sie überhaupt!"

Peter Althof: 60.000 Euro

Peter Althof ist Personenschützer, Schauspieler, Filmproduzent und ehemaliger Kickbox-Europameister. © RTL

Den ehemaligen Promi-Bodyguard kennt Julian F.M. Stoeckel gar nicht. Er schätzt seinen Dschungel-Verdienst auf ungefähr 60.000 Euro.

Harald Glööckler: 200.000 Euro

Designer Harald Glööckler soll am meisten verdienen. © RTL

Laut Stoeckel ist Glööckler der Top-Promi im Dschungelcamp und gleichzeitig der Top-Verdiener: "Harald – die Herrin (wie ich sie nennen darf) ist natürlich eine wunderbare Freundin und Wegbegleiterin. Ich freue mich sehr, dass RTL ein großes Budget freigemacht hat und den Dschungel mit seiner Teilnahme veredelt hat! Bravo! Er wird uns königlich unterhalten."

Anouschka Renzi: 85.000 Euro

Die sensible Schauspielerin Anouschka Renzi wird es im Dschungel womöglich schwer haben. © RTL

"Anouschka kennt man natürlich durch ihre berühmten Eltern Paul Hubschmid und Eva Renzi. Sie ist seit Jahren eine erfolgreiche TV-Schauspielerin und spielt auch viel Theater. Ich mache mir aber ehrlicherweise am meisten Sorgen um Anouschka. Ich weiß nicht, ob sie mit dieser Horde an 'Ich-Darstellern' gut kann", so Stoeckel.

Linda Nobat: 40.000 Euro

Linda Nobat war 2018 "Miss Hessen" und 2021 "Bachelor"-Teilnehmerin. © RTL

"Kenne ich leider nicht. Da kann und will ich mir auch kein Urteil erlauben", sagt Stoeckel über die Ex-"Bachelor"-Kandidatin. Linda Nobat hat sich auch für den "Playboy" ausgezogen.

Manuel Flickinger: 40.000 Euro

Manuel Flickinger buhlte einst um das Herz von Gay-Bachelor Nicolas Puschmann. © RTL

"Wird wohl nicht so sehr auffallen. Dafür haben wir viele andere, sehr verhaltensauffällige Kandidaten, die sich in den Mittelpunkt drängen werden. Ich zweifle auch daran, dass Manuel uns mit einer guten Performance überraschen kann", so Julian F.M. Stoeckel über den ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten.

Tina Ruland: 75.000 Euro

Schauspielerin Tina Ruland war lange nicht mehr in den Öffentlichkeit zu sehen. © RTL

Stoeckel hat den "Manta, Manta"-Star im Vorfeld beraten: "Tina Ruland ist natürlich ein Name in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Das ist ihr erster Schritt in dieser Reality-Welt. Ich habe ihr ein paar Tipps gegeben und hoffe, dass sie ihr helfen. Ich wünsche ihr alles Glück der Welt und hoffe, dass sie die Zeit gut durchstehen wird."

Christin Okpara: 40.000 Euro

TV-Sternchen Christin Okpara © RTL

Julian F.M. Stoeckel schätzte die Gage von Christin Okpara auf 40.000 Euro. Da es offene Fragen zum Impfstatus gab, durfte sie nicht in den Dschungel ziehen. Die AZ weiß, wie viel Geld sie dadurch verloren hat.

Dieser Text wurde bereits am 11. Januar 2022 veröffentlicht.