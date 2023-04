Gästeliste von König Charles: Wer kommt zur Krönung?

Der Buckingham Palast arbeitet unter Hochdruck an den Feierlichkeiten zur Krönung von König Charles. Zu dem Event werden zahlreiche royalen Familienmitglieder, Politiker und Gäste aus aller Welt erwartet. Wer wird am 6. Mai in London persönlich erscheinen?

14. April 2023 - 16:03 Uhr | AZ