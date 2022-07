Fürst Albert II. und Fürstin Charlène: Neues Porträt zum Hochzeitstag

Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco feiern ihren elften Hochzeitstag. Das Paar hat dazu ein glamouröses neues Porträt veröffentlicht, das die beiden im Garten des Palastes zeigt.

Fürst Albert II. (64) und Fürstin Charlène (44) haben Anfang Juli 2011 geheiratet. Ihren elften Hochzeitstag feiern sie nun mit einem glamourösen Porträt, das als auch auf ihren offiziellen Instagram-Accounts veröffentlicht haben. Darauf steht das Paar händchenhaltend nebeneinander. Die Fürstin trägt ein türkisfarbenes bodenlanges Kleid mit einer schlichten Halskette. Die blonde Kurzhaarfrisur hat sie zur Seite frisiert. Albert II. posiert in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und heller Krawatte. Beide lächeln in die Kamera.

"Anlässlich ihres elften Hochzeitstages möchten Fürst Albert und Fürstin Charlène dieses Foto aus den Gärten des Fürstenpalastes mit Ihnen teilen", ließ der Palast dazu verlauten. Charlène schrieb zu ihrem Post "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag" und setzte ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Zehnten Hochzeitstag konnten sie nicht zusammen verbringen

Den zehnten Hochzeitstag im vergangenen Jahr konnte das Paar nicht gemeinsam verbringen. Charlène erholte sich von einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung in Südafrika. "Ich vermisse meinen Mann und meine Kinder sehr. Was mir extrem schwergefallen ist, war, als es hieß, dass ich zu meinem zehnten Hochzeitstag nicht nach Hause zurückkehren kann", erklärte sie damals . Viele Monate saß sie in ihrem Heimatland fest. Erst im März war sie nach einem längeren Klinikaufenthalt in der Schweiz nach Monaco zurückgekehrt.

Die standesamtliche Trauung von Charlène und Albert II. fand am 1. Juli 2011 statt, am Tag danach folgte die kirchliche Hochzeit. Im Dezember 2014 kamen die Zwillinge Gabriella und Jacques (7) zur Welt.