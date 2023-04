Für guten Freund: Herzogin Meghans erster Auftritt seit Krönungsabsage

Erstmals seit bekannt wurde, dass Herzogin Meghan nicht an der Krönung von König Charles III. teilnehmen wird, hat sie sich in der Öffentlichkeit gezeigt.

Herzogin Meghan richtete einige warme Worte an ihren "guten Freund" Misan Harriman.

Herzogin Meghan (41) hat sich erstmals seit ihrer Absage an König Charles III. (74) und dessen Krönung am 6. Mai mit einer überraschenden Video-Botschaft in der Öffentlichkeit gezeigt. Die 41-Jährige erwies Fotograf Misan Harriman bei einem seiner Auftritte während eines TED-Talk-Events die Ehre und . Gemeinsam verbinde die beiden eine innige Beziehung, da Harriman einige der wichtigsten Momente im Leben von Meghan mit der Linse einfing - unter anderem das erste Geburtstagsbild von Töchterchen Lilibet (1).

Harriman habe "ein einzigartiges Auge für gute Fotografie", sagte die Herzogin. "Ich habe sein Talent aus erster Hand miterleben dürfen, da er zahlreiche Meilensteine für mich und meine Familie festgehalten hat." Der Fotograf hatte unter anderem auch das Bild beigesteuert, mit dem Prinz Harry (38) und Meghan 2021 mitgeteilt hatten, nach Archie (3) ein weiteres Kind zu erwarten. Durch diese intime Zusammenarbeit sei der Fotograf auch ein "lieber Freund" der Familie geworden, so Meghan weiter.

Prinz Harry muss ohne Meghans Support auskommen

teilte Harriman ein Foto von dem Moment und bedankte sich mit den Worten: "Die Herzogin von Sussex war so freundlich und hat mich auf der Bühne angekündigt. Vielen Dank für deine Unterstützung, Meg."

Zumindest bei der Rückkehr nach England zur Krönung seines Vaters Charles III. wird Meghans Ehemann Harry auf diese Unterstützung verzichten müssen. Wie unlängst bekannt wurde, bleiben Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder Anfang Mai in den USA und nehmen nicht an der Zeremonie teil. Es könnte daher ein sehr einsamer Moment für Harry werden, denn: Ein vermeintlicher Insider will zudem erfahren haben, dass Harry "zehn Reihen hinter" den anderen Royals sitzen müsse.