Freundin von Neymar ist schwanger: Fußballer hält Babybauch von Bruna Biancardi

Fußball-Star Neymar (Paris Saint Germain) und seine Partnerin Bruna Biancardi erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden haben die Schwangerschaft mit einem Pärchenfoto publik gemacht.

Der brasilianische Fußballstar Neymar (31) und seine Partnerin Bruna Biancardi (28) haben bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Der Paris-Saint-Germain-Profi und das Model : "Wir träumen von deinem Leben, wir planen deine Ankunft und zu wissen, dass du hier bist, um unsere Liebe zu vollenden, macht unsere Tage viel glücklicher."

Papa-Freude: Neymar spielt aktuell bei Paris Saint Germain

Weiter erklärten die werdenden Eltern ihrem Nachwuchs: "Du wirst in einer wundervollen Familie ankommen, mit einem Bruder, Großeltern, Onkeln und Tanten, die dich bereits so sehr lieben!" Dazu postete das Paar einige Bilder. Auf diesen ist Bruna Biancardi in einem kurzen, weißen Top zu sehen. Neymar küsst auf einem der Bilder ihren Bauch.

Wie lange ist Neymar schon mit Partnerin Bruna Biancardi zusammen?

Neymar ist bereits Vater eines elfjährigen Sohns. Das Kind stammt aus einer vorangegangenen Beziehung mit seiner Jugendfreundin Carolina Dantas. Der 31-Jährige und Bruna Biancardi machten ihre Beziehung Anfang des vergangenen Jahres öffentlich.