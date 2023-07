Fremd-Flirt von Prinzessin Kate mit Roger Federer? In der AZ spricht eine Royal-Expertin

Was läuft denn zwischen Roger Federer und Prinzessin Kate? Vor wenigen Tagen zeigten sich die beiden äußerst vertraut, suchten oft die Berührung des anderen. Steckt die Ehe mit Prinz William etwa in der Krise? Die AZ hat bei Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen nachgefragt.

Vertraute Blicke, die Hand auf dem Arm des anderen und ein verschmitztes Lächeln – so zeigte sich vor wenigen Tagen nicht etwa ein frisch verliebtes Promi-Paar, sondern Prinzessin Kate und Tennis-Profi Roger Federer.

Stehen sich die beiden etwa zu nah oder ist die öffentliche Turtelei harmlos? Charlotte von Oeynhausen, Royal-Expertin, schätzt in der AZ die Situation ein.

Prinzessin Kate und Roger Federer zeigen sich sehr vertraut

Am Dienstag (4. Juli) wurde Roger Federer im All England Lawn Tennis and Croquet Club für seine Leistungen im Tennis geehrt. An seiner Seite erschien neben seiner Frau Mirka auch Prinzessin Kate.

Der Sportler und die zukünftige Königin wirkten bei ihrem Auftritt äußerst vertraut, es gab sogar sanfte Berührungen und herzliche Blicke. In den Medien wird seither über eine mögliche Turtelei der beiden berichtet. Was steckt dahinter?

Kate in Turtel-Laune mit Roger Federer: Royal-Expertin klärt auf, was dahinter steckt

Die AZ hat mit Charlotte von Oeynhausen, Expertin für das britische Königshaus, gesprochen. "Überall liest man von einem sogenannten 'süßen Doppel', weil sich Kate und Roger sichtlich gut in der Royal Box verstanden haben", sagt sie über die Schlagzeilen, die über Roger Federer und Prinzessin Kate kursieren, betont dazu aber: "Dass Prinzessin Kate allerdings erst kürzlich bei einem Besuch des berühmten Wimbledon Tennisplatzes eine gute Figur machte und ihre spielerischen Fähigkeiten bewies im Spiel gegen Roger Federer, bleibt dabei völlig vergessen."

Charlotte Gräfin von Oeynhausen wird für die Krönung von Charles nach London reisen © BrauerPhotos

Einen Flirt sieht sie zwischen der Royal-Lady und dem Sportler nicht, ihr zufolge haben die beiden ein freundschaftliches Verhältnis. "Roger und Kate kennen sich gut und haben eindeutig einen ähnlichen Humor und verstehen sich blind."

Sorgen müsste sich Prinz William der Expertin zufolge also nicht. "Es ist doch schön zu sehen, dass Kate eben noch ein entspannter Royal ist."

Hat sich Roger Federer mit den Berührungen von Kate einen Fauxpas geleistet?

Doch die Berührungen, die Prinzessin Kate und Roger Federer ausgetauscht und welche die Schlagzeilen rund um eine angebliche Fremd-Turtelei angefeuert haben, sind für royale Kreise eigentlich ungewöhnlich.

Dazu erklärt Charlotte von Oeynhausen der AZ: "Wenn sich zwei Menschen berühren, ist das doch nicht ungewöhnlich. Kate ist natürlich ein Royal, aber eben eine gebürtige Bürgerliche. Ihr ist doch diese Art von Kommunikation nicht fremd und daher finde ich das absolut in Ordnung. Das zeigt doch eine tiefe Verbundenheit und ist absolut menschlich." Doch nicht jeder Royal könne sich dieses Privileg rausnehmen, wie sie weiter betont: "Wäre es die Queen gewesen, wäre es natürlich ein anderes Thema."

Der innige Umgang von Prinzessin Kate und Roger Federer haben die Gerüchteküche angeheizt. © IMAGO / i Images

Stecken William und Kate in einer Krise? "Die letzten Jahre waren nicht einfach"

Die Bilder von Prinzessin Kate und Roger Federer haben auch Kritiker auf den Plan gebracht, dass es in der Ehe mit Prinz William kriseln könnte.

Der Sohn von König Charles soll Insidern zufolge kein einfacher Charakter sein, der wohl ab und an zu Wutanfällen neigt. Das könnte sich auch auf die Ehe mit seiner Kate auswirken, wie Insider behaupten.

Charlotte von Oeynhausen schätzt die Situation jedoch anders ein. "Kate und William wirken auf mich persönlich wie ein harmonisches Paar. Dass es laut Insidern hier und da mal Streitereien gibt, ist nun nichts Neues und völlig normal", sagt die Royal-Expertin zur AZ. Die Schlagzeilen rund um das königliche Paar verwundert sie nicht. "Die letzten Jahre waren auch für das Königshaus nicht gerade einfach. Kate und William rücken immer mehr in den Vordergrund und das hinterlässt natürlich auch Spuren, wenn man immer 'performen' muss und dazu noch komplett in der Öffentlichkeit steht. Sie sind ja nun auch schon seit über 12 Jahren verheiratet, da schleichen sich hier und da natürlich schon Probleme ein. Dennoch bin ich zuversichtlich und beide scheinen doch sehr vernünftig zu sein."

Das britische Königshaus wird sich höchstwahrscheinlich nicht zu den Berichten um Prinz William und Prinzessin Kate äußern. Zu Familien-Interna bezieht der Palast fast nie öffentlich Stellung – es sei denn, Prinz Harry und Herzogin Meghan attackieren mal wieder die Familie.