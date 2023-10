Frederic von Anhalt: Corona-Zusammenbruch vor Oper nach Wiesn-Besuchen in München

Kranken-Drama um Adoptiv-Prinz Frederic von Anhalt. Der 80-Jährige bricht in der Nacht auf dem Nachhauseweg in München zusammen und wird von zwei Männern in das Hotel Bayerischer Hof geschleppt. Ein Arzt stellt noch in der Nacht eine Corona-Infektion fest.

Frederic von Anhalt hatte sich so auf seinen München-Besuch gefreut. Nichtsahnend, dass er nach wenigen Tagen "halbtot im Bett" liegt, wie er der AZ im Telefon erklärt. Der 80-Jährige feierte tagelang auf dem Münchner Oktoberfest und hat sich offenbar auf der Theresienwiese mit dem Coronavirus infiziert.

Oktoberfest, Zigarren-Treffen und Zusammenbruch: Frederic von Anhalt stürzt vor der Oper in München

Der Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor verbrachte den Abend mit einem Geschäftsmann im Hotel Vier Jahreszeiten. "Wir hatten uns zum Abendessen verabredet und rauchten danach noch Zigarre", sagt Frederic von Anhalt der AZ. Offenbar keine gute Idee, wie der 80-Jährige am Sonntag weiß. "Es war eine lange Zigarre. Ich rauchte bestimmt zwei Stunden daran. Zudem hatte ich lange nicht mehr geraucht."

Nach dem Zigarren-Treff bricht Frederic von Anhalt (re.) auf dem Weg ins Hotel Bayerischer Hof zusammen. © privat

Um 2 Uhr nachts in München: Frederic von Anhalt wird ins Hotel Bayerischer Hof gebracht

Von Anhalt, der für seine nächtlichen Spaziergänge bekannt ist, wollte von der Maximilianstraße in sein Stamm-Hotel Bayerischer Hof schlendern. Und dann passierte etwas, an das er sich nicht mehr genau erinnern kann. "Ich bin offenbar gestolpert oder zusammengeklappt. An der Oper haben mich zwei Männer vom Boden hochgezogen und ins Hotel gebracht", sagt Frederic von Anhalt der AZ am Sonntag. Um 2 Uhr lag er in seinem Bett, doch sein Zustand verschlechterte sich akut.

Frederic von Anhalt liegt mit Corona im Hotelbett des Bayerischen Hof

Corona nach Wiesn-Besuchen: "Liege halbtot im Bett und kann kaum sprechen"

"Mein Hals wurde dick, ich bekam wahnsinnige Schmerzen und Fieber. Noch in der Nacht rief ich einen Bereitschaftsarzt, weil es mir so schlecht ging", so der 80-Jährige. Ein Covid-Test brachte Klarheit. "Jetzt liege ich mit Corona flach und komme überhaupt nicht hoch. Ich kann kaum sprechen", sagt von Anhalt mit leiser, kratziger Stimme. Er hustet permanent.

"Ich nehme jetzt verschiedene Medikamente und hoffe, dass die Symptome bald verschwinden", so Frederic von Anhalt hoffnungsfroh. "Ich bin jedenfalls erst einmal im Bayerischen Hof gefangen." Ob der Adoptiv-Prinz am letzten Wiesn-Tag am 3. Oktober tatsächlich nochmal auf das Oktoberfest kann, ist derzeit noch unklar. Gute Besserung!