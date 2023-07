Franz Herzog von Bayern: Wittelsbacher-Oberhaupt feiert 90. Geburtstag mit Lebensgefährten und Freunden

Am Freitag wird das Oberhaupt der Adelsfamilie Wittelsbach stolze 90 Jahre alt. Wie feiert Franz Herzog von Bayern seinen Ehrentag?

Franz Herzog von Bayern ist Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. "S.K.H." prangt auf seinen Einladungen, "Seine Königliche Hoheit". Am Freitag (14.7.) feiert der Herzog – Franz Bonaventura Adalbert Maria lauten seine Vornamen vollständig – seinen 90. Geburtstag.

Oberhaupt der Wittelsbacher: Franz Herzog von Bayern feiert 90. Geburtstag

Formell haben die Wittelsbacher den Anspruch auf den Thron nie aufgegeben, aber darauf legt der Münchner keinen Wert. Er sei nicht traurig, dass er nicht König sei, sagte er einmal der "Bayerischen Staatszeitung". Er sei Verfechter der parlamentarischen Demokratie. "Denn die hat unser Land über 60 Jahre in einer Weise geformt, für die wir nur dankbar sein können."

Noble Zurückhaltung zeichnet den Wittelsbacher ebenso aus wie Liebe zu Musik und Theater und ein exzellentes Wissen um die Kunst, die er mit viel Herzblut seit Jahrzehnten fördert. Bei öffentlichen Anlässen ist der Repräsentant des einstigen Herrscherhauses immer wieder zu sehen, auch wenn er Glamour und rote Teppiche meidet.

Spätes Coming-out: Das ist der Partner von Franz Herzog von Bayern

Sein Begleiter seit mehr als 40 Jahren: Sein Lebensgefährte Thomas Greinwald. "Eine solch stabile Lebensgemeinschaft, in der man sich so gut kennt und durch viele gemeinsame Interessen verbunden ist, ist ein Geschenk und ein gutes Gegengewicht", schreibt der Herzog in seiner Autobiographie "Zuschauer in der ersten Reihe". Leicht hatten sie es mit ihrer Liebe nicht. Offiziell galt der Herzog über Jahrzehnte als Junggeselle. Früher hätten sich viele mit solchen Partnerschaften schwer getan, schreibt er. Von seinem Partner habe das viel Verzicht und Rücksichtnahme gefordert.

Wie ist die adelige Familie von Franz Herzog von Bayern mit seiner Homosexualität umgegangen? Im März 2023 sagte er dazu im Gespräch mit der AZ: "Mein Vater hat ihn [Thomas Greinwald, d.R.] noch gekannt und ganz selbstverständlich akzeptiert. Darüber wurde nie gesprochen, aber die Eltern haben ungeheuer weitherzig gedacht. Schon mit ihrer Haltung, die sie im Exil und im KZ bewiesen. Sie waren geistig sehr unabhängig."

Die Liebe zu seinem Lebensgefährten machte das Oberhaupt der Wittelsbacher erst 2023 öffentlich. Zur AZ sagte er dazu: "Ich denke immer noch, dass es richtig war, das alles mit Diskretion zu behandeln. Ich habe nicht das Recht, im Land zu polarisieren und die Menschen in eine Situation zu drängen, in der sie für oder gegen etwas sein müssen. Dann war aber die Zeit da, und es hat kein Versteckspiel mehr gebraucht. Ich habe auch niemandem etwas vorgemacht. Ich meine, das wurde allgemein akzeptiert."

Franz von Bayern hat keine Kinder: Wer übernimmt die Wittelsbacher Geschäfte nach seinem Tod?

Dass er nun 90 wird, sieht Franz von Bayern mit gemischten Gefühlen. Älterwerden sei nicht einfach, habe aber auch Vorteile. "Man regt sich nicht mehr so leicht auf, weil man die Erfahrung hat, dass sich sehr vieles von selbst regelt", schreibt er. "Das Lebenselixier aber bleibt die Neugier."

Das Oberhaupt der Wittelsbacher Familie hat keine Kinder, doch der Nachlass ist bereits geregelt. Sollte Franz Herzog von Bayern eines Tages versterben, wird sein Bruder Max Emanuel Herzog in Bayern der Erbe. Da dieser allerdings auch keine männlichen Nachfolger hat, wird Ludwig Prinz von Bayern eines Tages das neue Oberhaupt der Familie. Der 41-Jährige hat vor wenigen Wochen seine Sophie-Alexandra bei einer pompösen Zeremonie in München geheiratet.