Franz Herzog von Bayern gibt Fest: Gäste feiern Wittelsbach-Chef bei Augustiner in München

Mit einem Gottesdienst bedankt sich Franz Herzog von Bayern für sein langes Leben – die vielen Gäste feiern den Chef des Hauses Wittelsbach in der Kirche und bei Augustiner in der Münchner Innenstadt.

Was für eine schöne Geste: Franz Herzog von Bayern, der am 14. Juli bemerkenswerte 90 geworden ist, hat sich nun mit einem Gottesdienst für sein langes Leben bedankt. Der Urenkel des letzten bayerischen Königs feierte den Dankgottesdienst in München mit Hunderten von Promi-Gästen

Franz Herzog von Bayern lädt Promi-Gäste zum Gottesdienst in Kirche St. Michael in München

Unter den geladenen Gäste waren natürlich viele Adelige, wie die frisch verheirateten Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern

Strahle-Paar: Ludwig Prinz von Bayern mit Frau Sophie-Alexandra. © Schneider-Press/Frank Rollitz

Ebenso gekommen: Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, die den Protestwirbel um ihre Schlossfestspiele weglachte und Politiker wie Ministerpräsident Markus Söder und Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Außerdem kamen Abordnungen bayerischer Traditionsvereine, die dem Haus Wittelsbach verbunden sind, darunter die Gebirgsschützen.

Lebensgefährte von Herzog Franz von Bayern: Gute Laune nach Messe

Der im katholischen Glauben verwurzelte Herzog Franz war mit seinem Lebensgefährten Thomas Greinwald da – und die beiden, verbandelt seit über 40 Jahren, waren bester Laune.

Mit dem Gottesdienst in St. Michael, den Kardinal Reinhard Marx, Abt Johannes Eckert und Pater Martin Stark zelebrierten, wolle er für ein langes Leben danken, hieß es aus der Verwaltung des Herzogs von Bayern. Er habe viel Glück in seinem Leben gehabt, schreibt der Herzog in seiner im Frühjahr erschienenen Autobiografie "Zuschauer in der ersten Reihe".

Auf dem Weg zur Kirche: Leopold Prinz von Bayern mit Frau Prinzessin Uschi, Tochter Pilar und Auguste Prinzessin von Bayern (3. v. l.). © Schneider-Press/Frank Rollitz

Der Kardinal würdigte Herzog Franz als Beispiel für Aufbruch und segensreiches Engagement, als Menschen, "der nicht stehengeblieben ist, der auch mit 90 Jahren noch neugierig bleibt".

Fröhlich: Gloria Fürstin von Thurn und Taxis mit Sohn Fürst Albert. © Schneider-Press/Frank Rollitz

Einkehr ins Augustiner Stammhaus in der Neuhauser Straße

Wie man außerdem ein langes Leben feiert? Jawohl, mit einer frischen Maß. Nach dem Dankgottesdienst feierten der Herzog und seine vielen Gäste im Augustiner Stammhaus. Privat will er in einer Woche mit engen Freunden und Familie in Schloss Nymphenburg feiern.