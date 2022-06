Frank Otto & Nathalie Volk: "Schaue nicht, ob er eine Falte mehr hat"

Frank Otto und Nathalie Volk sind wieder ein Paar. Der Altersunterschied von 39 Jahren ist für beide kein Problem, wie sie in einem Interview erklärten.

Frank Otto and Nathalie Volk bei einem Auftritt in Hamburg.

Nach ihrem Liebes-Aus im Jahr 2020 haben Nathalie Volk (25) und Frank Otto (64) wieder zueinander gefunden, wie die 25-Jährige im März auf Instagram bestätigte. Beim 72. Hamburger Presseball im Hotel Grand Elysée zeigten sie sich nun gemeinsam auf dem roten Teppich. zum Liebescomeback: "Wir können an eine fünfjährige Geschichte anknüpfen. Wir wissen heute vielleicht noch gar nicht, wie." Seine Freundin fügte hinzu: "Wie es weitergeht, steht in den Sternen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Volk, die in den USA unter dem Namen Miranda DiGrande als Schauspielerin durchstarten will, schwärmt in dem gemeinsamen Interview von Frank Otto: "Frank hat eine junge Seele. Wenn ich mich mit ihm unterhalte oder wir Spaß miteinander haben, tauschen sich einfach unsere Energien aus und ich schaue da nicht, ob er eine Falte mehr hat." Außerdem sagt sie über ihre Liebesgeschichte, sie hätten "eine besondere Verbindung. Die war schon immer da. Auch als wir unsere Pause hatten. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ihn kenne, seit ich 18 bin, er ist mein erster Freund". Er sei vielleicht auch eine Art "Vaterersatz", so das Model.

Während der Beziehungspause lebte Volk mit einem anderen Mann in der Türkei zusammen, war zwischenzeitlich auch verlobt. Der Kontakt zu Frank Otto war weiterhin da: "Er hat mir geholfen, da rauszukommen", sagte sie über die gescheiterte Beziehung.

Seit 2014 im TV

Die 25-Jährige erklärte in dem RTL-Interview zudem über ihre Zukunftspläne: "Ich hoffe, ich bin in zehn Jahren Mutter. Das wäre mein größter Wunsch. Und vielleicht ein Oscar", fügte sie lachend hinzu. Volk nahm 2014 als Schülerin an der neunten Staffel von Heidi Klums (49) Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" (ProSieben) teil und schaffte es bis in das Halbfinale. Ihr nächstes großes TV-Engagement war das RTL-Dschungelcamp Anfang 2016. Anschließend war sie unter anderem in "Goodbye Deutschland" (2017, VOX) zu sehen.

Das Model und der Hamburger Unternehmer Frank Otto hatten 2016 ihre Liebe bestätigt. Im November 2020 wurde ihre Trennung öffentlich. Im Oktober 2021 wurde dann bekannt, dass Volks darauffolgende Beziehung zerbrochen ist und im Frühjahr erklärte sie schließlich, dass sie wieder mit Frank Otto liiert sei.