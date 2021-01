Frank Fussbroich und Ehefrau Elke: So lebt er heute privat

1989 wurde Frank Fussbroich durch die erste deutsche TV-Doku-Soap berühmt. Was macht er heute? Wie lebt er privat? Hat er mit Frau Elke Kinder? 2021 ist bei der "Dschungelshow" dabei.

Die heutige Generation der Reality-TV-Zuschauer wird mit dem Namen Frank Fussbroich wahrscheinlich wenig anfangen können. Tatsächlich erlangte der gelernte Betriebsschlosser in den Achtzigern und Neunzigern Kultstatus im deutschen Fernsehen. Wie lebt er heute?

Frank Fussbroich gilt als erster deutscher Reality-Star

Mit der Serie "Die Fussbroichs" wurde 1989 Deutschlands erste Reality-Doku im WDR ausgestrahlt. Ein Kamera-Team begleitete Frank Fussbroich und seine Familie. 1992 wurde die Sendung mit dem Grimme-Preis in Bronze ausgezeichnet. Zwölf Jahre lang konnten die Zuschauer die Fussbroichs in ihrem Alltag beobachten, bis die Doku 2001 eingestellt wurde.

So lebt Frank Fussbroich heute

In der Firma seines Vaters machte Frank Fussbroich eine Lehre als Betriebsschlosser, wechselte aber immer wieder den Beruf. , arbeitet er heute als Verkäufer von verschiedenen Arten von Stühlen im Außendienst.

Haben Frank Fussbroich und Ehefrau Elke Kinder?

2008 lernte er Elke kennen, das Paar heiratete ein Jahr später. Die beiden leben in Vettweiß im Kreis Düren. Ehefrau Elke betreibt dort einen eigenen Friseursalon namens "Elkes Haarschnitt". Das Paar hat keine Kinder.

Am Anfang gab es bei Elke und Frank Fussbroich allerdings den Wunsch nach eigenen Kindern. Wie er 2018 im Gespräch mit "RTL-Extra" verriet, hatten die beiden über eine künstliche Befruchtung nachgedacht, sich aber dagegen entschieden. "Was wäre, wenn der Arzt mir sagen würde, nur einer kann überleben: Das Kind oder Elke", erklärte der Reality-Star. "Das kann ich nicht entscheiden, ich würde mich lieber selbst umbringen."

Frank Fussbroich hat kriminelle Vergangenheit

In jungen Jahren kam Frank Fussbroich diverse Male mit dem Gesetz in Konflikt. Die Strafakte des Reality-Stars umfasst unter anderem Hehlerei, Kreditkartenbetrug, Urkundenfälschung und Handel mit Betäubungsmitteln. Wegen der letzten zwei Vergehen ist er sogar vorbestraft, wie RTL berichtet.

Aber die kriminelle Karriere liege komplett hinter ihm, wie er beteuert. "Das sind Jugendsünden, die mir sehr leid tun. Ich hatte damals die falschen Freunde und wusste nicht, wer mir Gutes und wer mir Böses will", zitierte "Promiflash" 2018 den TV-Promi.

Dschungelcamp: Frank Fussbroich ist wieder im TV zu sehen

Nachdem die Serie "Die Fussbroichs" 2001 endete, trat Frank in verschiedenen Reality-Formaten auf. 2004 war er Bewohner der fünften Staffel "Big Brother", in der auch Kader Loth und Tatjana Gsell zu sehen waren. 2018 zog er mit seiner Frau Elke in "Das Sommerhaus der Stars". Auch 2021 will er es wieder im Trash-Fernsehen versuchen und kämpft in der "Dschungelshow" gegen VIPs wie Filip Pavlović, Christina Dimitriou und Sam Dylan um ein Ticket für das "Dschungelcamp" 2022.