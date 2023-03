Flowerpower! Blumen-Prints machen jetzt Lust auf Frühling

Was darf im Frühling in keinem Haushalt, aber auch in keiner Garderobe fehlen? Natürlich Blumen und Blüten! In Sachen Fashion ist jetzt Flowerpower angesagt.

08. März 2023 - 21:01 Uhr | (eee/spot)

Auch bei Dior setzt man nun vermehrt auf florale Prints. © imago images/PanoramiC

Im März heißt es in Sachen Fashion: Flowerpower! Blumenprints in den verschiedensten Formen und Farben stimmen uns jetzt auf den Frühling ein. Das fängt bei Kleidern und Blusen an und hört bei den Accessoires auf. So machen es Promis und Designer. Röcke und dunkle Stoffe als Basis Modische Beispiele, wie beliebt und vielseitig florale Prints daherkommen können, liefert etwa die jüngste Modenschau von Dior bei der Pariser Fashion Week. In nahezu jedem Look war ein It-Piece mit farbenfrohen Blüten integriert. Überwiegend setzen die Designer derzeit auf dunkle Stoffe mit hellen Blüten. Ein entsprechendes Beispiel zeigte etwa das japanische Model Ayaka Miyoshi (26). Die 26-Jährige aus durchsichtigem Spitzentop und bodenlangem Satinrock mit hohem Beinschlitz und Rosenprints. Dazu kamen kniehohe Stiefel, eine Handtasche in Taupe und knallroter Lippenstift zum Einsatz. Mode-Bloggerin Caro Daur (27) ließ sich die Dior-Show ebenfalls nicht entgehen. Passend zur floralen Kollektion in Gelb mit schwarzem Blumenmuster. Schwarze Boots, eine gelbe Mini-Tasche sowie goldene und silberne Ketten machten den Fashion-Week-Look komplett. Florale Akzente lassen sich aber auch mit Accessoires setzen, die über und über mit Blumen bedeckt sind. Bestickte Schultertaschen oder bedruckte Stiefel und Schnürschuhe sorgen ebenfalls für Frühlingsgefühle. 3-D-Blumen à la Zendaya Auch 3-D-Flowerpower macht derzeit die Runde, ist aber um einiges extravaganter. Der futuristische Stil ist schließlich nicht für jeden etwas und zudem nicht unbedingt alltagstauglich. Sängerin und Schauspielerin Zendaya (26) zog bei den SAG Awards , dessen Schleppe über und über mit Rosen bedeckt war, alle Blicke auf sich. Die Blüten verliehen der Robe einen verspielten wie romantischen Touch.