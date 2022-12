Florian David Fitz feiert mit Kindern kein Weihnachten: "Wir fahren einfach weg"

Dreharbeiten, Filmvorführungen, Talkshow-Auftritte – der Terminkalender von Florian David Fitz ist kurz vor Weihnachten prall gefüllt. Da will sich der Schauspieler und Autor an den Feiertagen Ruhe gönnen und fährt mit seinen Kindern einfach weg. Fällt das Fest komplett aus?

Florian David Fitz will mit seinen Kindern 2022 kein Weihnachtsfest feiern. (Archivbild)

Im Frühjahr 2022 teilte Florian David Fitz überraschend mit, dass er Vater geworden ist. Über sein Privatleben und seine Kinder spricht der Schauspieler selten, doch jetzt hat er einen Einblick gewährt, wie Weihnachten dieses Jahr gefeiert wird – nämlich gar nicht.

Kein Weihnachten bei Florian David Fitz: "Wir hauen einfach ab"

In der " " plaudert Florian David Fitz mit Gastgeberin Barbara Schöneberger, wie er sich die weihnachtlichen Feiertage 2022 vorstellt. "Dieses Jahr lasse ich es, wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben, ausfallen", sagt er dazu. Seine Kinder seien noch so klein, dass sie das Fest "noch nicht mitbekommen".

Selten so privat: Florian David Fitz spricht über seine Kinder

Das bedeutet, kein geschmückter Baum und keine Geschenke im Hause Fitz. Doch was macht der Schauspieler und Autor stattdessen? "Wir hauen einfach ab und wir tun so, als gäbe es das nicht." Für seine Kinder sei das kein Problem, wie auch Barbara Schöneberger beipflichtet: "Das wissen die dann gar nicht mehr."

Florian David Fitz verrät: Davon sind seine Kinder aktuell total begeistert

Doch nächstes Jahr, da ist sich der Schauspieler sicher, wird ein ausfallendes Weihnachtsfest nicht mehr möglich sein, denn seine Familie scheint großen Wert auf das Fest zu legen. "Ich habe da nichts zu sagen, da ist alles Familien-bestimmt, was da stattfindet", erklärt er dazu.

Zwillinge lieben Bagger: "Das Interesse kommt nicht von mir"

Auch mit der AZ hat Florian David Fitz vor wenigen Tagen über seine Zwillinge gesprochen. Bei der Premiere seines neuesten Films "Oskars Kleid" verriet er, wovon seine Zwillinge aktuell begeistert sind. "Bei meinen Kindern ist Bagger gerade das Thema. Das kommt nicht von mir, ich hab' kein Interesse an Baggern."