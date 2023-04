Fassung beim "Glücksrad" verloren: Warum bei Sonya Kraus die Tränen fließen

Wie die AZ erfahren hat, waren die "Glücksrad"-Dreharbeiten für Sonya Kraus besonders emotional. Es ist der erste große TV-Job nach ihrer Brustkrebs-Diagnose und der Chemotherapie. Weil Sonya Kraus nicht nur Buchstabenfee, sondern auch Moderatorin des "Glücksrads" ist, trifft sie auf einen Kandidaten mit einem besonders großen Herzen...

Sonya Kraus ist zurück – mit guten Quoten. Für RTL2 hat die blonde Moderatorin mehrere Folgen für das "Glücksrad" aufgezeichnet. An ihrer Seite: Kollege und guter Freund Thomas Hermanns. Die zweite Episode der Neuauflage des Gameshow-Klassikers ist besonders aufwühlend (Donnerstag, 20.15 Uhr). Sonya Kraus wird von ihren Gefühlen übermannt und verliert kurz die Fassung. Während sie am "Glücksrad" bei den Kandidaten steht, kommen der 49-Jährigen die Tränen. Die AZ weiß, welch rührende Geschichte dahintersteckt.

Neue Folgen vom "Glücksrad": Sonya Kraus ist jetzt auch Moderatorin

Alles neu beim Glücksrad. In den neuen Folgen wechseln sich Sonya Kraus und Thomas Hermanns an der Buchstabenwand ab. Vorbei sind die Zeiten, als lediglich Sonya Kraus die Konsonanten und Vokale aufdeckte. "Ich bin weltweit die einzige Glücksfee, die auch Moderatorin wurde. Das ist für mich ein riesiges Kompliment", sagt Sonya Kraus der AZ. Und wenn Hermanns ein paar aufleuchtende Buchstaben übersehen hatte, schickte ihn "die erfahrene Mutti Kraus" einfach nochmals los. Lachend erzählt sie: "Thomas war im Trippeln ganz wunderbar und witzig."

Thomas Hermanns und Sonya Kraus präsentieren die "Glücksrad"-Neuauflage © RTL2/Bernd-Michael Maurer

Ukraine-Krieg: Kandidat Marco rettete Familien

Sonya Kraus war also auch als Moderation am "Glücksrad" gefordert – und hatte gleich bei der zweiten TV-Folge eine besonders emotionale Begegnung. Kandidat Marco aus Münster ist ein stiller Helfer, wie die Redaktion herausgefunden hatte.

Marco wird während der Show von seinem besten Freund Maik überrascht. Maik erzählt die Geschichte, wie sie zum Anfang des Ukraine-Kriegs zur Grenze gefahren sind, um Menschen aus dem zerstörten Mariupol zu retten. Als sich die geretteten Familien via Videobotschaft bei Marco bedankten, wischt sich Sonya Kraus die Tränen aus den Augen. Sichtlich gerührt und mit belegter Stimme bedankt sich die 49-Jährige unter frenetischem Applaus bei den beiden Helfern.

"In die Ratewand gestürzt": Sonya Kraus erklärt Tränen-Auftritt beim "Glücksrad"

Es war die emotionalste "Glücksrad"-Folge für Sonya Kraus, wie sie der AZ exklusiv verrät: "So viele bewegende Geschichten haben mich glatt umgehauen. Ich bin nach fast 1.000 Sendungen tatsächlich zum ersten Mal, im wahrsten Sinne des Wortes, aus den Latschen gekippt und in die Ratewand gestürzt. Natürlich hatte ich beim 'Glücksrad' schon oft Freudentränen in den Augen, aber was unser Kandidat Marco in Eigeninitiative gestemmt hat, hat mich zutiefst beeindruckt und bewegt. Er ist ein echtes Vorbild für uns alle."

Sonya Kraus an der Ratewand vom "Glücksrad" © RTL2/Bernd-Michael Maurer

Brustkrebs bei Sonya Kraus: "Glücksrad"-Dreh nach Chemo

Die Aufzeichnungen der "Glücksrad"-Neuauflage fanden wenige Monate nach Bekanntwerden von Sonya Kraus' Brustkrebs-Erkrankung statt. Sie durchstand eine Chemotherapie und ließ sich beide Brüste abnehmen. "Die Angst vor der Chemo war extrem groß. Ich dachte, ich werde zum Zombie. Der Horrorfilm in meinem Kopfkino war schlimmer, als das, was mich dann tatsächlich erwartet hatte", sagt Sonya Kraus der AZ.

Jetzt wirbt Sonya Kraus für die Vorsorge: "In meiner Umgebung habe ich sechs Frauen, die von Brustkrebs betroffen waren. Dadurch war das Thema für mich schon immer präsent. Ich bin brav zu den Voruntersuchungen gegangen. Kommunikation und Früherkennung haben mein Leben gerettet. Das möchte ich weitergeben."

Das "Glücksrad" läuft wieder am 27. April um 20.15 Uhr auf RTL2.