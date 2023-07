Fashion Week in Paris: Natalie Portman im zarten Dior-Blütenkleid

Die Kleider von Dior scheinen wie für sie gemacht: Bei der Fashion Show des Pariser Modehauses hat Natalie Portman einmal mehr gezeigt, dass sie nicht umsonst das Gesicht der Marke ist.

Natalie Portman bei der Dior Fashion Show in Paris.

Der Pariser Chic scheint wie für sie gemacht: Natalie Portman (42) ist seit 2011 das Gesicht des Duftes "Miss Dior" und verkörpert den Stil des französischen Modehauses wie nur wenige.

Zur Couture Show der Marke erschien Portman am Montag in einem kompletten Look von Dior. Die Oscarpreisträgerin trug ein trägerloses weißes Kleid, das durch ein aquarelliertes Blumenmuster zum zarten Hingucker wurde. Zum feminin taillierten Schnitt des Midi-Kleids kombinierte die Schauspielerin eine weiße Handtasche sowie filigrane weiße Riemchen-High-Heels.

Das Dior-Kleid steht im Mittelpunkt des Looks

Die braunen Haare fielen ihr dazu von einem Mittelscheitel aus sanft über die Schultern. Durch die Beschränkung auf nur wenige Accessoires und zurückhaltendes Make-up bestehend aus Mascara und zarten Rosé-Tönen auf Lippen und Wangen kam die Ausdrucksstärke des Dior-Kleids noch mehr zur Geltung.

Zuletzt hatte Natalie Portman im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes in verschiedenen Looks von Dior ein aufsehenerregendes Comeback an der französischen Riviera gefeiert.