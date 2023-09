Fans pöbeln gegen Martin Rütter wegen Lachanfall: "Geschmacklos" und "nicht lustig" – Hundeprofi löscht Video

Bei einem Lachanfall-Video hatte sich Martin Rütter offenbar nichts Böses gedacht, trotzdem reagierten viele Follower auf Instagram mit Kritik. Was ist passiert und warum hat der Hundeprofi den Clip wieder gelöscht?

Auf Instagram hatte Martin Rütter vor wenigen Tagen ein Video gepostet, auf dem er sich vor Lachen kaum noch einkriegt. Grund für den fröhlichen Ausraster war ein Bericht von "RTL Direkt", bei dem es um eine unschöne Panne während eines Fluges ging. Für einige Follower war die Reaktion des Hundeprofis offenbar nicht passend, es gab zahlreiche kritische Kommentare. Was steckt dahinter?

RTL-Beitrag verursacht Lachanfall bei Martin Rütter

In dem Clip von Martin Rütter war er selbst nicht zu sehen, stattdessen filmte der 53-Jährige seinen Fernseher, auf dem ein Beitrag von "RTL Direkt" mit Jan Hofer lief. "Jetzt kommen wir noch zu einem etwas anrüchigen Thema", sagte der Moderator, hatte damit nicht zu viel versprochen und verursachte bei Rütter einen lautstarken Lachanfall. In dem Bericht ging es um einen Fluggast, der kurz nach dem Start unter starker Diarrhö, also Durchfall, litt und es nicht mehr rechtzeitig auf die Bordtoilette schaffte. Der Flieger musste laut "RTL Direkt" aufgrund des durchdringenden Geruchs umkehren und wieder am Startflughafen landen.

Shitstorm gegen Martin Rütter: Erboste Kritiker unterstellen mangelnde Empathie

Der skurrile Beitrag zeigte auch Bilder aus dem Flugzeug, auf denen die Folgen des unschönen Malheurs zu sehen waren. Das brachte Martin Rütter in seinem Instagram-Beitrag noch mehr zum Lachen und einige Kritiker zum Pöbeln. Viele bezeichneten das Verhalten des Hundeprofis als "geschmacklos" und "nicht lustig" und unterstellten ihm, er würde sich über Menschen mit Magenproblemen lustig machen. Der 53-Jährige selbst reagierte auf einen Kommentar und erklärte, dass nicht der Vorfall, sondern die Machart des RTL-Beitrags ihn amüsiert hätten. Er habe keinesfalls über Darmbeschwerden spotten wollen.

Fans unterstützen Hundeprofi: "Die Berichterstattung war urkomisch"

Offenbar nahm die Kritik an dem Lachanfall von Martin Rütter derart überhand, dass das Video inzwischen gelöscht wurde. Das ist auch einigen Fans aufgefallen, die ihn in Schutz nehmen. Unter einem anderen Instagram-Beitrag erklärt ein Follower: "Die Berichterstattung war urkomisch. Aber leider gibt es Leute, die päpstlicher sind als der Papst und meinten, Martin macht sich über den Fakt, dass die Person sich eingestuhlt hat, lustig, statt über die unvorteilhafte Berichterstattung." Martin Rütter selbst hat sich nach der Löschung seines Clips nicht mehr dazu geäußert.